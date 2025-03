Vorsichtige Prognosen für das laufende Geschäftsjahr ziehen die HP-Aktie nach unten 📉

Die Aktien von HP (HPQ.US) sind im vorbörslichen Handel um mehr als 3,5 % gefallen, obwohl die Ergebnisse besser als erwartet ausfielen und die Prognose für den Gewinn je Aktie für 2025 angehoben wurde. Einer der Faktoren, die die Stimmung der Anleger belasten, ist die Frage der Zölle und ihre Auswirkungen auf die Rentabilität. HP-Aktien fallen im vorbörslichen Handel. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal 2024/25 einen Umsatz von 13,5 Milliarden US-Dollar (+2 % im Jahresvergleich), verglichen mit der Prognose von 13,35 Milliarden US-Dollar. Das Segment mit der besten Leistung waren die persönlichen Systeme, die im Jahresvergleich um 4,7 % wuchsen. Andererseits schwächte das Drucksegment den Umsatz und ging im Jahresvergleich um 2,4 % zurück. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,74 US-Dollar und entsprach damit den Erwartungen. Der Markt war etwas enttäuscht von den Prognosen für das zweite Quartal, da das Unternehmen einen bereinigten Gewinn pro Aktie im Bereich von 0,75 bis 0,85 US-Dollar (Mittelwert: 0,80 US-Dollar) prognostiziert, was leicht unter der Konsenserwartung von 0,85 US-Dollar liegt. Die Prognose für das Gesamtjahr 2024/25 sieht jedoch etwas besser aus. Das Unternehmen erwartet einen Gewinn je Aktie zwischen 3,45 und 3,75 US-Dollar (Mittelwert: 3,60 US-Dollar) im Vergleich zur Prognose von 3,59 US-Dollar. Dennoch ist die Abweichung nicht signifikant genug, um den Aktienkurs von HP zu stärken. Das Unternehmen ist auch aufgrund der angekündigten Handelszölle auf chinesische Produkte rückläufig. Die aktuellen Finanzprognosen von HP berücksichtigen die Kosten im Zusammenhang mit der Politik der Trump-Regierung, und das Unternehmen hat erklärt, dass bis Ende 2025 90 % seiner Produktion außerhalb Chinas stattfinden werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Trumps Haltung zur Handelspolitik weiterhin unbeständig und schwer vorhersehbar ist, was dazu führt, dass Investoren die Prognosen von HP mit einer gewissen Vorsicht betrachten. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

