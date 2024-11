Wacker Chemie: Umsatzrückgang, aber stabiles Betriebsergebnis 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 29.10.2024

AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie

WKN: WCH888 | ISIN:  DE000WCH8881 | Ticker: WCH

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Zwar hat das Management die Aussichten f√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr best√§tigt, der Konzern steht aber nach wie vor anspruchsvollen Herausforderungen, was sich auch in der Kursentwicklung zeigt.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    82,32 EUR

Marktkapitalisierung     4,07 Mrd. EUR

Umsatz 2023    6,40 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    52,66 %

KGV 2024*    19,20 %

4 Wochen Performance    - 5,38 %

Bewertung    Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*    2,94 %

Branche    Chemie

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern steht nach wie vor einem herausfordernden Markt gegen√ľber. Insbesondere die Automobil- als auch die Bauwirtschaft haben die Produktion gedrosselt. Auch die Solarindustrie, die Polysilizium f√ľr die Produktion ben√∂tigt, schw√§chelt. Wacker Chemie musste aufgrund dessen einen Umsatzr√ľckgang von 6 Prozent auf 1,43 Mrd. EUR im dritten Quartal 2024 hinnehmen. Jedoch ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBIT) mit 152 Mio. EUR stabil geblieben. Damit ist das Unternehmen etwas hinter den mittleren Markterwartungen zur√ľckgeblieben.

Das Solar-Polysilizium-Gesch√§ft hat einen negativen Einfluss auf den Konzernumsatz gehabt. Insbesondere die schleppende Nachfrage aus den USA macht sich bemerkbar. Die Bauwirtschaft, die vor allem Polymere ben√∂tigt, hat den Bedarf deutlich zur√ľckgeschraubt. Wachstumstreiber waren im letzten Quartal das Gesch√§ft mit Silikonen, sowohl was den Umsatz als auch was den Gewinn betrifft. Die positive Gesch√§ftsentwicklung hat sich bereits im ersten Halbjahr gezeigt.

Das Management geht davon aus, dass im Geschäftsjahr Erlöse von 6,0 bis 6,5 Mrd. EUR erzielt werden können. Der operative Konzerngewinn (Ebitda) soll in der oberen Hälfte der Spanne von 600 bis 800 Mio. EUR liegen. Die Erwartung der Analysten lag zuletzt bei 760 Mio. EUR.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier hat Anfang April das Jahreshoch (116,55 EUR) formatiert. Es ging von hier aus in den folgenden Handelswochen sukzessive abwärts. Die Abgaben bis Ende Juli hatten aber einen moderaten Charakter. Im August ging es deutlich und mit Momentum abwärts. Die Aktie konnte sich im Bereich der 82 EUR stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Die kleine Entlastungsbewegung, die sich im August eingestellt hat, wurde im September abverkauft. Es ging, nachdem das Jahrestief (77,44 EUR) formatiert war, zunächst etwas aufwärts, die gesamten Gewinne wurde aber im Rahmen von erneuter Schwäche wieder abgegeben.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie √ľbergeordnet seit M√§rz im Dunstkreis der 20-Tage-Linie (aktuell bei 87,97 EUR) / 50-Tage-Linie (aktuell bei 85,30 EUR) seitw√§rts gelaufen ist. Beide Linien wurden Anfang August im Rahmen des dynamischen R√ľcksetzers aufgeben. Der Anteilsschein konnte sich im September wieder √ľber diese beiden Durchschnittslinien schieben, hat diese aber im Zuge der erneuten Schw√§che wieder aufgegeben. In den letzten beiden Handelswochen hat sich das Wertpapier an der 50-Tage-Linie abgearbeitet. Die Aktie hat sich trotz vielfacher Versuche nicht √ľber die 50-Tage-Linie schieben k√∂nnen.

Damit hat sich das Tageschart b√§risch eingetr√ľbt. Solange die Aktie unter der 50-Tage-Linie notiert, solange besteht das Risiko, dass sich weitere Schw√§che einstellen k√∂nnte, die die Perspektive hat, bis an die 77,44 EUR bzw. an die 75,14 EUR zu laufen. Halten diese beiden Marken nicht, so k√∂nnte die Aktie auch unter die 70 EUR-Marke laufen.

Erholungen k√∂nnten sich zun√§chst bis an die 50-Tage-Linie einstellen. Knapp dar√ľber verl√§uft aktuell die 20-Tage-Linie, die das Wertpapier auch √ľberwinden muss. In unseren Augen ist dazu deutliche Dynamik notwendig, vergleichbar der Bewegung Ende September. Sollten sich diese Kursmuster abbilden, so ist es erfolgskritisch, dass es die Aktie es schafft, sich √ľber der 20-Tage-Linie verbindlich festzusetzen. Gelingt dies, so k√∂nnte es im Rahmen weiterer Aufw√§rtsbewegungen an die 200-Tage-Linie (aktuell bei 85,72 EUR) gehen. An dieser Durchschnittslinie hat sich das Papier vor gut 12 Monaten erfolglos abgearbeitet.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange das Wertpapier per Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar, die bis an und unter die 70 EUR-Marke gehen könnten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Betrachtung im 4h Chart:

Das Papier konnte sich Anfang Oktober √ľber die SMA200 (aktuell bei 85,81 EUR) schieben, sich dort aber nicht etablieren. Es ging an dieser Linie abw√§rts. Mitte Oktober wurde dieser Support aufgegeben und die Aktie hat sich unter der SMA200 festgesetzt, hat den Kontakt aber zun√§chst halten k√∂nnen. In den letzten Handelstagen wurde aber auch dieser Kontakt aufgegeben. Der Anteilsschein ist im Zuge der Schw√§che weiter abw√§rts, auch unter die SMA20 (aktuell bei 84,63 EUR), gefallen. Im Chart ist gut erkennbar, dass die SMA20 in den letzten Handelstagen zun√§chst ein guter Support gewesen ist.

Mit der Bewegung unter die SMA20 hat sich das Chartbild b√§risch eingetr√ľbt. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben m√∂glich. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung genannt.

Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis an die SMA20 gehen. Knapp dar√ľber verl√§uft die SMA200, die zuletzt ein Deckel war. Erschwerend kommt hinzu, dass die SMA50 (aktuell bei 87,46 EUR) wieder in Richtung S√ľden gedreht hat, und eine weitere Barriere darstellt. Ein √úberwinden aller drei Durchschnittslinien kann nur mit einem GAP up oder einer sehr dynamischen Aufw√§rtsbewegung abgebildet werden. Ob sich diese Kursmuster in den kommenden Handelstagen einstellt, bleibt abzuwarten.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange ist der Fokus auf die Unterseite zu richten. H√§lt das Jahrestief nicht, so k√∂nnte es auch an und unter die 70 EUR-Marke gehen. Erst wenn sich das Wertpapier verbindlich √ľber der SMA50 festgesetzt hat, k√∂nnte es wieder in Richtung des Jahreshochs gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  30 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 70 %

Widerstände

84,32

84,35

84,63

84,82

85,30

85,81

87,46

87,97

88,04 (GAP)

88,17

97,12

102,20

103,05 (GAP)

106,50

116,55

125,80

141,40

Unterst√ľtzungen

77,44

75,14

67,70

36,00

31,48

Quelle: xStation5 von XTB

 

