Fokus im heutigen US-Handel meinerseits auf den Aktien von Micron (Ticker: MU) und Nvidia (Ticker: NVDA) folgend auf die Ausf√ľhrungen von Nvidia-CEO Jensen Huang auf der CES 2025. Wall Street Ausblick 07.01.2025¬†ūüĒī¬†Aktien von Micron und Nvidia im Fokus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose¬†& Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |ūüĒī Micron und Nvidia¬†Handelsideen¬†ūüĒī¬†& Ausblick ‚Ėļ Micron WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker: MU ‚Ėļ Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA Zun√§chst Micron: Aktie aktuell mit einem Gap Up von rund 4.3% (Stand: 14 Uhr deutscher Zeit) folgend auf die Kommentare Huangs, dass Micron die neuen GPUs von Nvidia liefert.¬† Schon gestern war MU in das CES-Event hinein fest, notierte rund 10.5% h√∂her. Bis dato rund 900k St√ľcke gehandelt, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag rund 20.88 Millionen St√ľcke um, ATR(22) = $4.72. Grunds√§tzlich bin ich die Aktie ausgehend von der Price Action eigentlich bullish, auch wenn mir das √ľbergeordnete Bild nicht schmeckt, wonach wir nun inmitten der seit Sommer etablierten Range damals folgend auf den Wasch Out im Windschatten des Mini-Crashs in Japan zwischen 85 und 115 handeln ("No-Mans-Land"). Mal schauen, zur Er√∂ffnung eventuell ein Flush in Gefilde um 100/101 (gestrige Tageshochs), dort m√ľssten wir dann sehen, ob sich K√§ufer finden, von dort w√§re ein erneuter Test der 105er Region denkbar. Micron Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Interessanter eventuell Nvidia: auch hier ein Gap Up von rund 2.5%, rund 5.5 Millionen St√ľcke bis jetzt gehandelt (Stand: 14 Uhr deutscher Zeit), im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 220 Millionen St√ľcke um, ATR(22) = $5.23. "Interessanter" deswegen, weil wir auf neue Allzeithochs und √ľber den gestrigen Widerstand bei 152 gappen und vorb√∂rslich auch klar halten k√∂nnen. SMH, der Halbleiter-ETF, setzt ebenfalls zu einem Break aus der im Wochenausblick thematisierten Range √ľber 262 an, k√∂nnte zu Kapitalzufl√ľssen in Semis generell und folglich vor allem in den Leader in diesem Sektor, Nvidia, sorgen. Am Freitag und auch Montag haben wir gleich zur Er√∂ffnung K√§ufer in NVDA reinkommen sehen, w√§re also durchaus eine Option, dass es zur Er√∂ffnung nicht zu einem Flush und Hold der 152 kommt, sondern stattdessen zu einem sofortigen, bullishen Opening Drive in einer Gr√∂√üenordnung von rund 75% einer ATR, was in etwa $4 entspr√§che. Nvidia Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

