Grundsätzlich tue ich mich mit Blick auf den heutigen US-Handel etwas schwer, auch oder gerade wegen dem morgendlichen Gedenk-Tag des jüngst verstorbenen US -Präsidenten Carter, wodurch die US-Börsen am Donnerstag geschlossen bleiben. Dennoch ist eventuell die Aktie von Moderna (Ticker: MRNA) ganz interessant, aus dem Augenwinkel eventuell auch Nvidia (Ticker: NVDA), obwohl ich hier nur sehr unwahrscheinlich aktiv werden dürfte ausgehend von meinen Ausführungen gestern im "Guten Abend Börse", vielleicht auch Palantir (Ticker: PLTR) für ein 2nd Day Short Play interessant. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wall Street Ausblick 08.01.2025 🔴 Aktien von Moderna und Palantir im Fokus Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Moderna und Palantir Handelsideen 🔴& Ausblick ► Moderna WKN: A2N9D9 | ISIN: US60770K1079 | Ticker: MRNA ► Palantir WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker: PLTR Zunächst Moderna: wird aktiver gehandelt und dürfte einen Teil seiner bullishen Vorgaben gestern der Meldung geschuldet sehen, dass es einen ersten Todesfall durch die Vogelgrippe geben soll und Moderna einen experimentellen H5N1-Impfstoff haben soll. Aktie aktuell nahezu unverändert zum gestrigen Schlusskurs durch die erneuten Spekulationen rund um Trump und Importzölle, bis dato rund 550k Stücke gehandelt (Stand: 13:55 Uhr deutscher Zeit), im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag rund 7.65 Millionen Stücke um, ATR(22) = $2.64. Zur Eröffnung dürfte die Region um 46 für ein 2nd Day Play ganz interessant werden, sollten wir hier Käufer finden/halten wäre ein nochmaliger Test der vorbörslichen Hochs um 51, eventuell auch die 52er Region ein anzuvisierendes Ziel. Gehen wir allerdings unter die 46 und halten, wäre ich an Long nicht mehr interessiert. Moderna Aktie Chartanalyse – Daily: Dann Palantir: gestern mit fast -8%, nach bearishem Opening Drive und Bounce gegen VWAP dann in den Abend mit neuen Tagestiefs und Close im Bereich dieser. Grund war neben der grundsätzlichen Bearishness mit Sicherheit auch die Meldung Morgan Stanleys, wonach deren Analysten in einem Research Piece die Bewertung von Palantir in Frage stellten. Im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag rund 77 Millionen Stücke um, gestern 91.7 Millionen gehandelter Stücke, ATR(22) = $4.18. Vorbörslich nun ein Gap down von rund 3% (Stand: 14 Uhr deutscher Zeit), bis dato rund 1.8 Millionen Stücke gehandelt, charttechnisch übergeordnet mit dem harten Abprall an der 80 auch einen eher toppishen Eindruck vermittelnd. Zur Eröffnung eventuell ein kurzer Pop, sollten wir aber unter 70 halten, wäre ich an einem Short interessiert und mit einem Drop unter 69 würden wir zudem den auf die Wahl Donald Trumps geankerten, Volumen-gewichteten Durchschnittspreis verlieren, was weiteren Abgabedruck nach sich ziehen und die 60er Region als Kursziel aktivieren könnte. Palantir Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

