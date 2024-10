Fokus im heutigen US-Handel meinerseits auf Nvidia (Ticker: NVDA) und eventuell auf Super Micro Computer (Ticker: SMCI). ► Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA ► Super Micro Computer WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker: SMCI Wall Street Ausblick 08.10.2024 – Nvidia und Super Micro Computer Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien  Trading |🔴 NVDA und SMCI Handelsideen 🔴 & Ausblick Aus dem Augenwinkel scheinen chinesische Aktien ausgehend von der nächtlichen Price Action und dem Ausverkauf, einerseits begünstigt durch den erwartbaren Pull In nach dem "vertikal gehen", andererseits aber auch ausgehend von der Ankündigung von Importzöllen auf Spirituosen (von denen besonders französische Cognac-Hersteller und somit die Luxusmarke LVMH betroffen sein dürfte), auch wenn ich denke, dass wir die Hauptbewegung bereits gestern zu sehen bekommen haben). Zunächst NVDA: gestrige Attacke auf die 130er Region unter anziehendem Volumen und auch wenn ich mir wünschen würde, dass wir nach dem Run ausgehend von der 115er Region zunächst eine enge Konsolidierung um 130 zu sehen bekommen, ist nicht auszuschließen, dass wir zeitnah, eventuell zur Eröffnung einen bullishen Opening Drive unter erhöhtem relativen Volumen (bevorzugt größer 50 Millionen Stücke in den ersten 30min zwischen 15:30 und 16 Uhr) einen Bruch und Hold über $130 zu sehen bekommen. Ausgehend hiervon wäre z.B. ein "Follow the Instis" Scalp ein interessantes Szenario, wonach wir nach einem bullishen Opening Drive im Bereich des oberen Drittels eine Konsolidierung mit anschließendem "Follow Through" und Ziel um 135, eventuell auch höher zu sehen bekommen. Alternativ-Szenario ist ein Flush zur Eröffnung in Gefilde um den Volumen-gewichteten Durchschnittspreis von gestern und heute (2-Day VWAP) um 128 und von dort ein "back through Open" über die 130. Nvidia Chartanalyse – m30:   Dann SMCI: gestern mit einer starken Performance von +15.79% unter mehr als 100 Millionen gehandelter Stücke und heute mit einem Gap über die $48 Marke (Stand: 13:15 Uhr, deutscher Zeit), was bei einem Hold einen Gap Close um $55 denkbar werden lässt, jenem Gap was zusammenging mit der Meldung zur Verschiebung des Jahresabschlusses. Der Kursanstieg gestern fiel zusammen mit der Meldung, wonach SMCI ein Angebot für Flüssigkeitskühlung ankündigte und außerdem bekannt gab, dass man pro Quartal mehr als 100.000 Grafikprozessoren ausliefern würde. Zur Eröffnung eventuell ein Flush, aber Hold der Region um 48/48.50, ausgehend von wo dann ein "back through Open" ein Thema würde. SMCI Chartanalyse – m30:  2024 KENNT EINEN SIEGER!   AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

AUSGEZEICHNET Aktienhandel + CFD  Trading + ETF Sparpläne:Â

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren   Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.