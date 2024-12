Fokus im heutigen US Handel meinerseits vornehmlich auf Broadcom nach gestrigen Earnings, ein Setup könnte ähnlich zu MRVL vergangene Woche ausschauen. Wall Street Ausblick 13.12.2024 🔴 Aktie von Broadcom im Fokus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Broadcom Handelsideen 🔴 & Ausblick ► Broadcom WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012 | Ticker: AVGO In Marvell kam es in der Vorwoche folgend auf starke Quartalszahlen zu einem Gap auf neue Allzeithochs nach einem initialen Flush zur Eröffnung, aber damaligen Hold rund um 110, gefolgt von einem dynamischen Lauf zurück durch die Eröffnung und weiteren Aufschlägen in den Folgestunden. Allerdings: im Unterschied zu Marvell konsolidiert AVGO aktuell im Bereich der gestrigen, nachbörslichen Hochs um etwa $210, MRVL driftete vergangene Woche in der Vorbörse hingegen über diese nachbörslichen Hochs und hielt, was noch einmal stärkere Nachfrage in der Aktie suggerierte. In Bezug auf AVGO zur heutigen Eröffnung der Wall Street eventuell ein kurzer Flush in Gefilde um $202, $203, $204 und von dort dann ebenso wie in MRVL ein starker Momentum Drive durch die Eröffnung mit erstem Ziel $210, eventuell auch höher, wobei ein Trade meinerseits solange gehalten würde, wie sich das bullishe Momentum nicht erschöpft. Broadcom Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

