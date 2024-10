Fokus meinerseits im heutigen US-Handel auf ASML (Ticker: ASML) und Nvidia (Ticker: NVDA).

â–ş ASML WKN: A1J85V | ISIN: USN070592100 | Ticker: ASML â–ş Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA

Wall Street Ausblick 16.10.2024 – ASML und Nvidia

Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Nvidia und ASML Handelsideen 🔴 & Ausblick

Zunächst ASML: wird ja primär an der Euronext gehandelt, als ADR auch in den USA. In der morgendlichen Analyse konzentrierten wir uns auf die in Euro an der Euronext gehandelte Aktie, im heutigen US-Handel dann auf die in US-Dollar in den USA gehandelte Aktie.Â

Hier zeichnet sich ein Gap down von mehr als 3% ab, bis dato in der Vorbörse über 125k Stücke gehandelt (Stand: 12:15 Uhr deutscher Zeit), im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 1.51 Millionen Stücke um, ATR(22) = $32.26.

Fokus auf der $690 Marke, Drop und Hold unterhalb macht einen "Trade2Hold" interessant, Ziel im Bereich um $650 .

Zur Eröffnung eventuell ein kurzer Stich zurück über 700 in Gefilde der gestrigen Tiefs um 715/20 und von dort dann ein "back through Open".

ASML Chartanalyse – Daily:

Dann NVDA: gestern parallel zu ASML unter Druck, könnte nach einem kurzen Flush unter die 130 dieses Level aber zurückerobern, ob es das allerdings auf der Unterseite bereits war, dürfte davon abhängen, ob es zu einer Rückeroberung und halten über 133 kommt.

Falls nicht und wir fallen zurück unter $130 bzw. die gestrigen Tiefs um $129 und halten, wäre ein Test der übergeordneten Aufwärtstrendlinie (orange) und 125er Region denkbar.

Im Hinterkopf habe man, dass morgen, am Donnerstag, den 17.10., vorbörslich auch TSM noch Zahlen vorlegt, was, im Falle einer Enttäuschung ähnlich ASML selbst bei einem "stabil halten" von NVDA heute einen nochmaligen Flush tiefer in NVDA nach sich ziehen könnte.

NVDA Chartanalyse – m30:

2024 KENNT EINEN SIEGER!

AUSGEZEICHNET Â vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

AUSGEZEICHNET Aktienhandel + CFD  Trading + ETF Sparpläne:Â

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

 Â

Quellen:Â xStation5Â von XTB