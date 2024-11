Fokus im heutigen US-Handel meinerseits auf Palantir (Ticker: PLTR) und auch auf Super Micro Computer (Ticker: SMCI) nach der gestrigen, nachbörslichen Nachricht. Wall Street Ausblick 19.11.2024 - Aktien von Palantir und SMCI im Fokus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Palantir und SMCI Handelsideen 🔴 & Ausblick ► Palantir WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker: PLTR ► Super Micro Computer WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker: SMCI Zunächst SMCI: gestrige Meldung nachbörslich, detailliert aufgegriffen im Artikel heute früh. Wie dort zwischen den Zeilen bereits erkennbar war, erachte ich die Reaktion vom Kurssprung von über 30% übertrieben und tatsächlich kommt die Aktie jetzt bereits vorbörslich wieder ein wenig runter, handelt bereits jetzt unter $28. Auf jeden Fall dürfte die Aktie auch heute super-heiß sein, bereits jetzt wurden mehr als 7.2 Millionen Stücke gehandelt (Stand13 Uhr deutscher Zeit), im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 76.89 Millionen Stücke um, ATR(22) = $3.69. Wie im Artikel thematisiert, habe ich die Inflection für heute auf der 28, hier verläuft der geankerte, Volumen-gewichtete Durchschnittspreis auf die gestrige, nachbörsliche Meldung. Zur Eröffnung eventuell ein kurzer Pop auf der Oberseite in Gefilde um 29, vielleicht 30 und dortiges Überrollen mit Drive und Hold unter 28 wäre interessant für Short, Ziel dann zunächst die gestrigen Hochs um 24. Aber, bei aller Skepsis meinerseits: gehen und halten wir in SMCI über 31, dann könnte es einen kleinen "Ripper" auf der Oberseite geben, Short Float aktuell bei über 19% laut Finviz, Zielregion, wie im Artikel heute Morgen thematisiert, um den geankerten, Volumen-gewichteten Durchschnittspreis ausgehend von der 10-K-Filing-News am 28.08. um $38. SMCI Aktie Chartanalyse – Daily: Dann Palantir: hatte ich ja gestern detailliert im "Guten Abend Börse" thematisiert, die Aktie sah einen „Rollover“ gegen die 62.50 und ist nachbörslich und auch heute in der Vorbörse nochmal an den, seit der US Präsidentschaftswahl Volumen-gewichteten Durchschnittspreis um 59/59.50 gelaufen, der bis dato halten konnte. Heute sehe ich den Fokus klar auf der 59 und somit den gestrigen Tiefs. Sollten wir unter die $59 Marke fallen und diese nicht zurückerobern können, bevorzugt mit einem ähnlich bearishen Opening Szenario wie gestern, wo wir zur Wallstreet-Eröffnung rund 2-ATR unter 38.5 Millionen Stücke (58% ADTV) in den ersten 30 Minuten gelaufen sind, sehe ich realistisch einen Test der $55 Region. Auf der Kehrseite: ein Rücklauf und Halten über 62.50/63 w2ürde den Bären kurzfristig klar den Wind aus den Segeln nehmen und ließe mich weder an Short-, noch an Long-Engagements interessiert sein. Palantir Aktie Chartanalyse – m30: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER!   Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.