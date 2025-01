Mit Blick auf den heutigen US-Handel schaut es f√ľr mich zun√§chst nach einem eher ruhigen Wochenstart aus, DJT k√∂nnte ausgehend von einigen Gedanken, die im gestrigen ‚ÄěGuten Abend B√∂rse‚Äú pr√§sentiert hatte (ab Minute 39:20) interessant werden, Super Micro Computer (Ticker: SMCI) werde ich zur Er√∂ffnung auf dem Schirm haben und ob es hier zu einer Attacke auf die 30 kommt, eventuell auch Reddit (Ticker: RDDT) mit Blick auf die Range-Begrenzung auf der Oberseite um 180/81/82.

Wall Street Ausblick 21.01.2025 ūüĒī Aktien von Super Micro Computer und DJT im Fokus

Aktuelle Nachrichten zum Aktien¬†Trading¬†ūüĒī SMCI und DJT Aktie¬†Handelsideen¬†ūüĒī SMCI und DJT Aktie¬†Prognose¬†& Ausblick

‚Ėļ Super Micro Computer ISIN: US86800U3023 | WKN: A40MRM | Ticker: SMCI ‚Ėļ Trump Media Technology ISIN: US25400Q1058 | WKN: A3CYXD | Ticker: DJT

 

 

 

 

Zun√§chst DJT: Gap down von 6.7%, bis dato fast 3.2 Millionen St√ľcke gehandelt (Stand: 15 Uhr deutscher Zeit), im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 35.56 Millionen St√ľcke um, ATR(22) = $2.96.

√úberlegung meinerseits geht, wie bereits gesagt, in Richtung "Raus aus DJT, rein in den $TRUMP Memecoin", m√ľssen wir mal zur Er√∂ffnung schauen, ob sich diese These in Form aggressiveren Abw√§rtsdrucks auch zeigt, Fokus auf der 38 bzw. 39, kurzer Stich in diese Gefilde zur Er√∂ffnung und von dort ein "back through Open" f√ľr ein Short Play, Ziel: 35 und tiefer.

Alternativ: ein R√ľcklauf und Hold √ľber 39/40, dann w√§re ich an Short nicht mehr interessiert und l√§ngerfristig ausgerichtete Investoren k√∂nnten zun√§chst ein wenig durchatmen.

DJT Aktie Chartanalyse - Daily

Dann Super Micro Computer: aktuell f√ľr mich noch kein Thema, gappt in der Tat aufw√§rts (+1.5%), bis dato 370k St√ľcke gehandelt (Stand: 15 Uhr deutscher Zeit), im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 75.3 Millionen St√ľcke um, ATR(22) = $3.02.

Sollte zur Eröffnung Abgabedruck aufkommen und sich eine aggressive Attacke auf die 30er Region herauskristallisieren, gilt es aufmerksam zu werden (wenn nicht heute, dann in den kommenden Tagen), mit einem Fall und Halten unter $30 wäre ein Drive in Gefilde um $27, 26, eventuell auch 25 in den kommenden Tagen in Betracht zu ziehen.

Super Micro Computer Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily:

Quelle: xStation5 von XTB

SO SEHEN SIEGER AUS!