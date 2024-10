Wall Street Ausblick 30.09.2024 🔴 Alibaba Aktie und Nvidia Aktie im Fokus Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Alibaba Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Alibaba WKN: A117ME | ISIN: US01609W1027 | Ticker: BABA ► Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA Fokus meinerseits im heutigen US-Handel auf Alibaba (Ticker: BABA), aus dem Augenwinkel schaue ich zudem auf Nvidia (Ticker: NVDA). Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zunächst BABA: seit Montag vergangene Woche über 30% oder rund 8-ATR mit dem heutigen Gap Up, was sich mit 3.6% abzeichnet, auch jetzt bereits mehr als 1 Million Stücke gehandelt, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 15.12 Millionen Stücke um, ATR(22) = $2.80. Treiber für den Run bekanntlich die geldpolitische Schwemme der PBoC vergangene Woche, diese Bullishness könnte sich zeitnah eventuell etwas abschwächen, ich bin an einem Mean Reversion Short interessiert, hierzu zur Eröffnung noch ein finaler Pop in Gefilde um 112/113, dortiges Überrollen und Halten unter VWAP wäre dann, riskierend gegen die vorbörslichen Hochs um 114 interessant für einen Short mit erstem Ziel um die Hochs on Freitag um 109 bzw. den 2-Day VWAP um 108, unter 105 wäre gar ein Test der Region um 102 denkbar. Alibaba Chartanalyse – m30: Dann NVDA: seit dem Push in Gefilde um $127/28 vergangenen Donnerstag nun auf dem Weg in Gefilde um das Ausgangsniveau des Pushs folgend auf die News, dass Jensen Huang mit seinen Aktienverkäufen fertig ist. Persönlich kann ich mir einen Test der Region um $115/16 gut vorstellen, hier ist dann die Frage, ob Käufer reinkommen und wir einen weiteren Push in Gefilde um die auf 30m-Basis ausmachbare Nackenlinie zu sehen bekommen (blau). Heute zur Eröffnung eventuell ein kurzfristiger Momentum-Short-Kandidat, wobei ich zur Eröffnung einen Pop in Gefilde um $119/119.50 bevorzugen würde und von dort einen "back through Open", wobei ich die Position solange halten würde, bis sich das Momentum erschöpft. NVDA Chartanalyse – m30: Quellen: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.