- VIX fällt deutlich, S&P 500 und Nasdaq steigen spürbar – Risikoappetit kehrt zurück.
- Amazon trotz KI-Investitionsoffensive unter Druck, Tech-Sektor weiterhin sensibel
- Fundamentaldaten stützen den Markt
Die Stimmung an den Märkten zeigt sich zum Wochenschluss deutlich freundlicher. Börse Aktuell: Der Volatilitätsindex VIX hat sich spürbar entspannt und ist von seinen lokalen Hochs um nahezu 10 % zurückgekommen. Seit Mitternacht liegt der Index zusätzlich rund 5 % im Minus. Parallel dazu steigen die US-Futures deutlich: Der S&P 500 legt über 0,7 % zu, während der Nasdaq rund 1,3 % gewinnt. Damit bleiben die heutigen Börsen News klar positiv geprägt.
Auch die asiatischen Märkte konnten sich nach anfänglichen Verlusten stabilisieren. Dennoch bleibt die Vorsicht gegenüber dem Technologiesektor hoch. Besonders im Fokus steht Amazon: Die Aktie verlor nachbörslich zunächst rund 11 %, konnte den Rückgang aber auf etwa 7 % reduzieren. Amazon plant Investitionen von rund 200 Milliarden US-Dollar in künstliche Intelligenz im laufenden Jahr, lieferte jedoch einen Ausblick bei Umsatz und Gewinn, der viele Anleger enttäuschte. Diese Entwicklungen zählen heute zu den wichtigsten Themen in der Rubrik Börse Aktuell.
Geopolitik sorgt für Entspannung an den Märkten
Ein weiterer stabilisierender Faktor ist die geopolitische Lage. Die USA führen weiterhin Gespräche mit dem Iran in Oman. Anleger bewerten bereits die Fortsetzung der Verhandlungen als positives Signal, wodurch die Angst vor einer möglichen militärischen Eskalation zwischen Washington und Teheran aktuell nachlässt. Diese geopolitische Entspannung ist ein wichtiger Treiber der heutigen Börsen News.
In Europa deutete der Kreml an, dass die jüngsten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine konstruktiv verlaufen seien. Präsident Selenskyj erklärte zudem, dass eine nächste Verhandlungsrunde möglicherweise in den USA stattfinden könnte. Das könnte darauf hindeuten, dass beide Seiten zumindest in einzelnen Punkten einem Kompromiss näherkommen.
S&P 500 und VIX: Technische Lage bleibt stabil
Technisch betrachtet haben die Futures auf den S&P 500 (US500) zuletzt nachgegeben, notieren aber weiterhin in einem überschaubaren Rücksetzer. Aktuell liegt der Index rund 100 Punkte unter der 50-Tage-EMA. Der Rückgang bleibt damit moderat, während der Abstand zu den Rekordständen bei etwa 300 Punkten liegt. Für die Einschätzung der Börse Aktuell bleibt entscheidend: Das übergeordnete Bild ist weiterhin stabil, solange die Volatilität niedrig bleibt und sich die Gewinne erholen.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
US-Berichtssaison: Fundamentale Stärke trotz Rücksetzer
Trotz der jüngsten Korrektur liefert die US-Berichtssaison weiterhin starke Signale. Der S&P 500 zeigt ein typisches Merkmal eines Bullenmarktes: zweistelliges Gewinnwachstum. Die gemischte Gewinnwachstumsrate (blended Q4 EPS growth) stieg innerhalb einer Woche von 8,2 % auf 11,9 %. Sollte sich dieser Wert halten, wäre es das erste Mal seit dem Zeitraum Q4 2017 bis Q4 2018, dass der Index fünf Quartale in Folge zweistelliges Gewinnwachstum im Jahresvergleich erreicht.
Besonders bemerkenswert: Diese Verbesserung hat sich bereits über Monate hinweg aufgebaut.
-
Ende September lag die Schätzung bei rund 7,2 %
-
Ende Dezember stieg sie auf 8,3 %
-
aktuell liegt sie bei 11,9 %
Damit zeigen die aktuellen Börsen News, dass die Berichtssaison die Erwartungen konsequent übertrifft.
Woher kommt das Gewinnwachstum? Drei Sektoren treiben den Markt
Die stärkste Dynamik kommt aus drei entscheidenden Sektoren: Informationstechnologie, Industrie und Kommunikationsdienste. Diese Bereiche sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich die Gewinnerwartungen seit Jahresende so deutlich verbessert haben.
Industrie: stärkster Sprung, aber mit Sondereffekten
Der Industriesektor verzeichnete den größten Umschwung: von -0,3 % auf +25,6 % seit Ende Dezember. Haupttreiber waren zwei Überraschungen:
-
Boeing: 9,92 USD vs. -0,44 USD erwartet
-
GE Vernova: 13,48 USD vs. 2,93 USD erwartet
Wichtig dabei: Beide Ergebnisse wurden stark durch Einmaleffekte beeinflusst (Asset-Verkauf bei Boeing, steuerlicher Effekt bei GE Vernova). Das verbessert zwar die Gesamtstatistik der Saison, ist aber nicht vollständig als nachhaltige Gewinnbasis zu werten.
Technologie: qualitativ starke Unterstützung für den Index
Der Technologiesektor bleibt ein stabiler Wachstumstreiber. Die Gewinnrate stieg von 25,8 % auf 29,8 % im Jahresvergleich. Bedeutende Beiträge kamen von:
-
Apple: 2,84 USD vs. 2,67 USD erwartet
-
Microsoft: 4,14 USD vs. 3,91 USD erwartet
Damit liefert Tech weiterhin die fundamentale Unterstützung für die Bewertung – ein zentrales Thema für jede Analyse der Börse Aktuell.
Kommunikationsdienste: Meta hebt den Sektor
Auch der Kommunikationssektor konnte seine Wachstumsrate verbessern – von 6,2 % auf 10,2 %. Haupttreiber war erneut Meta Platforms:
-
Meta: 8,88 USD vs. 8,21 USD erwartet
Quelle: FactSet Research Systems
Ausblick: Erwartungen bleiben hoch
Die Märkte preisen weiterhin zweistelliges Gewinnwachstum für die kommenden Quartale ein. Das unterstreicht, dass die Bewertungen weiterhin stark von der Ertragsentwicklung getragen werden. Laut Konsens sind die Prognosen ambitioniert:
-
Q1 2026: 11,7 %
-
Q2 2026: 14,9 %
-
Q3 2026: 15,2 %
-
Q4 2026: 15,4 %
Damit bleibt das Fazit der aktuellen Börsen News eindeutig: Solange die Gewinne weiter steigen, bleibt die fundamentale Basis des Marktes robust – trotz kurzfristiger Rücksetzer.
