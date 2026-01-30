Warsh neuer Fed-Chef - US-PPI überrascht

Börse aktuell: US-Inflationsschock und neuer Fed-Chef treiben den Dollar 📊

Die Börse aktuell reagiert mit deutlichen Bewegungen auf zwei zentrale Impulse aus den USA: überraschend starke US-Erzeugerpreise (PPI) und die offizielle Bestätigung von Kevin Warsh als neuem Vorsitzenden der US-Notenbank. Beide Faktoren stärken den US-Dollar spürbar und verändern die geldpolitischen Erwartungen der Marktteilnehmer.

► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD

Drei Key Takeaways – Börse aktuell

US-PPI deutlich über Prognosen, vor allem bei den Kernkomponenten. Kevin Warsh als neuer Fed-Chef verschiebt Erwartungen Richtung restriktiver Geldpolitik. US-Dollar profitiert, während Zinssenkungsfantasien weiter schwinden.

US-PPI deutlich über Erwartungen – Inflationsdruck steigt ⚠️

Die finalen US-PPI-Daten für Dezember fielen klar stärker aus als prognostiziert und deuten auf anhaltenden Kostenauftrieb hin:

PPI (m/m): +0,5 % (Erwartung: +0,2 % | zuvor: +0,2 %)

PPI (y/y): +3,0 % (Erwartung: +2,8 % | zuvor: +3,0 %)

Besonders auffällig ist der starke Anstieg der Kernkomponenten:

Core PPI ohne Energie & Lebensmittel (m/m): +0,7 % (Erwartung: +0,2 %)

Core PPI ohne Energie & Lebensmittel (y/y): +3,3 % (Erwartung: +2,9 %)

PPI ohne Energie, Lebensmittel & Handel (m/m): +0,4 %

PPI ohne Energie, Lebensmittel & Handel (y/y): +3,5 %

Diese Daten bestätigen, dass der Inflationsdruck in der US-Wirtschaft hartnäckiger bleibt als erhofft – ein klares Signal für die Geldpolitik.

Neuer Fed-Chef: Wer ist Kevin Warsh? 🏦

Zusätzlich sorgt die Bestätigung von Kevin Warsh als neuem Fed Chair für Bewegung an den Märkten. Warsh gilt als geldpolitisch erfahren und eher restriktiv:

Jüngstes Mitglied der Fed-Gouverneure in der Geschichte (2006–2011)

Vertreter der Fed bei G20-Treffen und in Asien

Heute Fellow am Hoover Institution und Dozent an der Stanford GSB

Partner von Stanley Druckenmiller bei Duquesne Family Office

Ehemaliger Wirtschaftsberater des US-Präsidenten

Frühere Karriere bei Morgan Stanley (M&A)

Er ist zudem Autor eines Reformberichts für die Bank of England, dessen Empfehlungen vom britischen Parlament übernommen wurden – ein Hinweis auf seinen institutionellen Einfluss.

Marktreaktion: Dollar gewinnt deutlich 💵

Die Kombination aus höherem Inflationsdruck und einem als hawkish wahrgenommenen Fed-Chef stärkt den US-Dollar deutlich. Anleger reduzieren Zinssenkungserwartungen und positionieren sich defensiver. Die Börse aktuell bewertet damit ein länger restriktives Zinsumfeld als wahrscheinlich.

Fazit: Börse aktuell vor geldpolitischer Neubewertung

Die heutigen Daten markieren einen Wendepunkt für die Börse aktuell. Starke US-Erzeugerpreise und die Ernennung von Kevin Warsh zum Fed Chair erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines länger straffen geldpolitischen Kurses. Für die Märkte bedeutet das: stärkere Währung, höhere Realzinsen und steigende Sensibilität gegenüber weiteren Inflationsdaten.

EURUSD Chart (M5) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!