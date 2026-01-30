Warsh neuer Fed-Chef - US-PPI überrascht

- US-PPI deutlich über Prognosen, vor allem bei den Kernkomponenten.
Börse aktuell: US-Inflationsschock und neuer Fed-Chef treiben den Dollar 📊
Die Börse aktuell reagiert mit deutlichen Bewegungen auf zwei zentrale Impulse aus den USA: überraschend starke US-Erzeugerpreise (PPI) und die offizielle Bestätigung von Kevin Warsh als neuem Vorsitzenden der US-Notenbank. Beide Faktoren stärken den US-Dollar spürbar und verändern die geldpolitischen Erwartungen der Marktteilnehmer.
► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD
Drei Key Takeaways – Börse aktuell
-
US-PPI deutlich über Prognosen, vor allem bei den Kernkomponenten.
-
Kevin Warsh als neuer Fed-Chef verschiebt Erwartungen Richtung restriktiver Geldpolitik.
-
US-Dollar profitiert, während Zinssenkungsfantasien weiter schwinden.
US-PPI deutlich über Erwartungen – Inflationsdruck steigt ⚠️
Die finalen US-PPI-Daten für Dezember fielen klar stärker aus als prognostiziert und deuten auf anhaltenden Kostenauftrieb hin:
-
PPI (m/m): +0,5 % (Erwartung: +0,2 % | zuvor: +0,2 %)
-
PPI (y/y): +3,0 % (Erwartung: +2,8 % | zuvor: +3,0 %)
Besonders auffällig ist der starke Anstieg der Kernkomponenten:
-
Core PPI ohne Energie & Lebensmittel (m/m): +0,7 % (Erwartung: +0,2 %)
-
Core PPI ohne Energie & Lebensmittel (y/y): +3,3 % (Erwartung: +2,9 %)
-
PPI ohne Energie, Lebensmittel & Handel (m/m): +0,4 %
-
PPI ohne Energie, Lebensmittel & Handel (y/y): +3,5 %
Diese Daten bestätigen, dass der Inflationsdruck in der US-Wirtschaft hartnäckiger bleibt als erhofft – ein klares Signal für die Geldpolitik.
Neuer Fed-Chef: Wer ist Kevin Warsh? 🏦
Zusätzlich sorgt die Bestätigung von Kevin Warsh als neuem Fed Chair für Bewegung an den Märkten. Warsh gilt als geldpolitisch erfahren und eher restriktiv:
-
Jüngstes Mitglied der Fed-Gouverneure in der Geschichte (2006–2011)
-
Vertreter der Fed bei G20-Treffen und in Asien
-
Heute Fellow am Hoover Institution und Dozent an der Stanford GSB
-
Partner von Stanley Druckenmiller bei Duquesne Family Office
-
Ehemaliger Wirtschaftsberater des US-Präsidenten
-
Frühere Karriere bei Morgan Stanley (M&A)
Er ist zudem Autor eines Reformberichts für die Bank of England, dessen Empfehlungen vom britischen Parlament übernommen wurden – ein Hinweis auf seinen institutionellen Einfluss.
Marktreaktion: Dollar gewinnt deutlich 💵
Die Kombination aus höherem Inflationsdruck und einem als hawkish wahrgenommenen Fed-Chef stärkt den US-Dollar deutlich. Anleger reduzieren Zinssenkungserwartungen und positionieren sich defensiver. Die Börse aktuell bewertet damit ein länger restriktives Zinsumfeld als wahrscheinlich.
Fazit: Börse aktuell vor geldpolitischer Neubewertung
Die heutigen Daten markieren einen Wendepunkt für die Börse aktuell. Starke US-Erzeugerpreise und die Ernennung von Kevin Warsh zum Fed Chair erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines länger straffen geldpolitischen Kurses. Für die Märkte bedeutet das: stärkere Währung, höhere Realzinsen und steigende Sensibilität gegenüber weiteren Inflationsdaten.
EURUSD Chart (M5) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.