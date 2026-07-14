Nasdaq 100 Prognose: BofA-Umfrage stärkt Tech-Sektor - Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Die weltweite Anlegerstimmung ist auf den höchsten Stand seit Februar gestiegen

83 % der Anleger gehen nicht davon aus, dass die Federal Reserve die Zinsen vor den US-Zwischenwahlen im November anheben wird

Fondsmanager haben ihre Ölpreisprognose für Ende 2026 von 86 US-Dollar im Juni auf 71 US-Dollar pro Barrel gesenkt

Die jüngste Global Fund Manager Survey der Bank of America zeigt, dass institutionelle Anleger weiterhin optimistisch für den Technologiesektor und den US-Aktienmarkt gestimmt sind. Besonders die Erwartungen an Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) sowie die Aussicht auf eine unterstützende Geldpolitik der US-Notenbank sorgen für Rückenwind. Gleichzeitig warnt die Umfrage davor, dass ein deutlicher Anstieg des Ölpreises über 90 US-Dollar je Barrel die derzeit positive Marktstimmung erheblich belasten könnte. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Für die Nasdaq 100 Prognose bleibt das Umfeld damit grundsätzlich konstruktiv. Dennoch signalisiert die hohe Risikobereitschaft vieler Anleger auch ein steigendes Rückschlagpotenzial. Börse Aktuell: Das sind die wichtigsten Ergebnisse der BofA-Umfrage Die Stimmung unter globalen Fondsmanagern hat den höchsten Stand seit Februar erreicht. Anleger bewerten sowohl die Konjunkturaussichten als auch die Entwicklung rund um Künstliche Intelligenz und die erwartete Geldpolitik deutlich positiver. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören: Die durchschnittliche Cash-Quote sank von 4,1% auf nur noch 3,6%. Nach der Methodik der Bank of America gilt dieses Niveau als konträres Verkaufssignal, da die hohe Investitionsquote auf eine sehr optimistische Marktstimmung hindeutet.

54% der befragten Fondsmanager erwarten ein sogenanntes "No-Landing"-Szenario. Die Weltwirtschaft soll demnach ohne nennenswerte Abschwächung weiter wachsen. Lediglich 2% rechnen mit einer harten Rezession.

Die Übergewichtung amerikanischer Aktien erreichte den höchsten Stand seit Dezember 2024. Dies unterstreicht das Vertrauen institutioneller Investoren in die weitere Entwicklung des US-Aktienmarktes.

Halbleiteraktien bleiben mit 82% Zustimmung bereits den dritten Monat in Folge der am stärksten überfüllte Markt ("Most Crowded Trade"). Trotz kleinerer Gewinnmitnahmen hält derzeit kein befragter Fondsmanager eine Netto-Short-Position im Technologiesektor.

61% der Investoren erwarten, dass die großen Hyperscaler ihre Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur in diesem Jahr nicht reduzieren werden. Nur 28% rechnen mit sinkenden Ausgaben.

Das größte langfristige Risiko sehen 45% der Teilnehmer in einer möglichen KI-Blase. Die Bewertungen vieler Technologieunternehmen werden zunehmend kritisch beobachtet.

Rund 83% der Fondsmanager gehen davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen vor den amerikanischen Zwischenwahlen nicht anheben wird. Dies spricht für ein weiterhin unterstützendes Umfeld für Aktien.

Die Prognose für den Ölpreis Ende 2026 wurde deutlich auf 71 US-Dollar je Barrel gesenkt. Im Vormonat lag die Erwartung noch bei 86 US-Dollar. Ein unerwarteter Anstieg des Brent Ölpreises über 90 US-Dollar würde daher viele Marktteilnehmer überraschen und könnte Inflationssorgen neu entfachen. Nasdaq 100 Prognose: Technische Analyse Der Blick auf den Stundenchart des Nasdaq zeigt seit Juni 2026 einen klar definierten Aufwärtstrendkanal. Auffällig ist, dass jeder Test der oberen Begrenzung zuletzt von deutlichen Gewinnmitnahmen begleitet wurde. Aktuell notiert der Index erneut in der Nähe dieser Widerstandszone. Sollte sich das bisherige Kursmuster wiederholen, könnte eine erneute Abweisung an der oberen Trendkanalbegrenzung eine Korrekturbewegung in Richtung der Marke von 29.000 Punkten auslösen. Das langfristige Bild bleibt zwar positiv, kurzfristig spricht die Kombination aus technischer Ausgangslage und der sehr optimistischen Anlegerstimmung jedoch für erhöhte Vorsicht. Experten Fazit: Nasdaq 100 Prognose bleibt positiv, Euphorie nimmt jedoch zu Die aktuelle Bank of America Fondsmanager-Umfrage bestätigt den anhaltenden Optimismus institutioneller Investoren gegenüber US-Technologieaktien. Sinkende Cash-Quoten, stabile Erwartungen an KI-Investitionen sowie die Aussicht auf eine unveränderte Geldpolitik der Federal Reserve sprechen weiterhin für den Technologiesektor. Für die Nasdaq 100 Prognose bedeutet dies grundsätzlich Rückenwind. Gleichzeitig steigt mit der ausgeprägten Marktzuversicht das Risiko kurzfristiger Rücksetzer. Besonders ein überraschend kräftiger Anstieg der Energiepreise oder enttäuschende Unternehmenszahlen könnten Gewinnmitnahmen auslösen. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern FAQ Warum ist die BofA Fondsmanager-Umfrage wichtig für die Nasdaq 100 Prognose? Die Umfrage gilt als wichtiger Stimmungsindikator institutioneller Investoren. Veränderungen bei Aktienquoten, Cash-Beständen oder Zinserwartungen liefern Hinweise auf die zukünftige Entwicklung des Nasdaq 100. Warum gelten niedrige Cash-Bestände als Warnsignal? Wenn Fondsmanager nur noch wenig Liquidität halten, sind bereits viele Anleger investiert. Dadurch sinkt das Potenzial für weitere Käufe und das Risiko kurzfristiger Kurskorrekturen steigt. Welche Rolle spielt KI für die Börse aktuell? Investitionen in Künstliche Intelligenz und Rechenzentren zählen weiterhin zu den wichtigsten Wachstumstreibern der Technologiebranche. Entsprechend profitieren insbesondere Halbleiter- und Softwareunternehmen von dieser Entwicklung.

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