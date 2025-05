Weizenpreis steigt um 3 % 📈

Die Weizenpreise steigen aufgrund von FrĂŒhjahrsfrost in Russland und DĂŒrre in China 🔔

Weizenfutures (WHEAT) werden heute an der Chicago Board of Trade (CBOT) mit einem Plus von ĂŒber 3 % gehandelt. Der Preisanstieg wird durch wachsende Sorgen um die Versorgung aufgrund von Frost in wichtigen russischen Regionen und DĂŒrre in China getrieben. Beide Faktoren könnten die weltweite Ernte in diesem Jahr erheblich verringern. DarĂŒber hinaus deuten Daten des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) auf eine Verschlechterung der Weizenerntebedingungen in den USA hin. Ein schwacher US-Dollar bietet ebenfalls einen gĂŒnstigen Hintergrund fĂŒr steigende Weizenpreise.

Analysten von IKON Commodities, die von Reuters zitiert werden, stellten fest, dass die US-Landwirte in diesem Jahr wahrscheinlich „selektiv“ bei den Verkaufspreisen sein werden und dass die fallenden Terminpreise eine aktive Nachfrage stimuliert haben.

In den letzten Wochen haben große Spekulanten – darunter Hedgefonds – eine bedeutende Short-Position in Weizenfutures aufgebaut. Am Montag stieg jedoch die Spotmarktnachfrage unter diesen Akteuren, was auf die Möglichkeit eines zumindest kurzfristigen Short Squeeze hindeutet.

Die Weizenpreise sind in diesem Jahr aufgrund der Erwartungen einer starken US-Ernte und gĂŒnstiger NiederschlĂ€ge im „WeizengĂŒrtel“, insbesondere in den Great Plains, gesunken. Unterdessen wurde in der russischen Region Rostow aufgrund von FrĂŒhjahrsfrost, der die Winterweizenernte beschĂ€digt hat, der landwirtschaftliche Notstand ausgerufen. Auch China hat mit steigenden Temperaturen und DĂŒrre zu kĂ€mpfen, was vom Markt als weiteres negatives Signal fĂŒr die allgemeine ErntequalitĂ€t und die ErtrĂ€ge in Asien gewertet wird.

Laut dem USDA-Bericht wurde der Zustand des US-Winterweizens wie folgt bewertet

5 % sehr schlecht, 25 % schlecht, 47 % befriedigend, 22 % gut und 1 % ausgezeichnet.

FrĂŒhweizen wurde wie folgt bewertet:

1 % sehr schlecht, 5 % schlecht, 55 % befriedigend, 34 % gut und 5 % ausgezeichnet.

Die Keimung des Sommerweizens erreichte 85 % und lag damit deutlich ĂŒber den 65 % zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres und den 63 % im Durchschnitt.

WEIZEN Chart (D1-Intervall)

Die Weizenpreise sind heute um ĂŒber 3 % gestiegen – der stĂ€rkste Tagesgewinn seit Februar – und testen derzeit den Widerstand bei der 50-Tage-EMA (orangefarbene Linie).

Â

Quelle:Â xStation5Â von XTB

SO SEHEN SIEGER AUS!