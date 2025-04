Weizenpreis steigt um 3 % aufgrund von Dürre in den USA und ungünstigem Wetter in Russland, was die Exporte beeinträchtigt 📈

Die Weizen-Futures an der Chicago Board of Trade (WHEAT) stiegen heute um fast 3 % und erreichten ein wichtiges technisches Niveau, da die Spannungen im Welthandel anhalten. Noch wichtiger ist heute, dass die US-Landwirte warmes und trockenes Wetter erleben, was eine frühe Aussaat ermöglicht, aber das gesamte Aussaatpotenzial für Weizen begrenzt. Dieser Dürrestress für harten roten Winterweizen in den US-amerikanischen Ebenen, wo weitere 10–12 Tage regenfreies, heißes Wetter erwartet werden, nimmt zu. Russische Weizenbauern sind von Hagel betroffen, was die anhaltenden Dürreprobleme verschlimmert und die Verfügbarkeit von russischem Weizen für den Export verringert. Die Weizenpreise ziehen aufgrund der trockenen Bedingungen in der Schwarzmeerregion ebenfalls an, wie aus einer AgResource-Analyse hervorgeht, die von Bloomberg zitiert wird. Nicht nur Weizen, sondern auch die CBOT-Sojabohnen-Futures steigen aufgrund der unerwarteten Nachfrage außerhalb Chinas.

Derzeit sind die Weizenvorräte in den USA aufgrund gestiegener Importe auf dem höchsten Stand seit der Saison 2017/18, während die Exporte nach unten korrigiert wurden. Die Endbestände in den USA werden im Jahresvergleich voraussichtlich um 22 % höher ausfallen. Der saisonale Durchschnittspreis für landwirtschaftliche Erzeugnisse liegt weiterhin bei 5,50 $ pro Scheffel. Weltweit wird sowohl bei den Weizenvorräten als auch beim Handel mit einem Rückgang gerechnet (geringere EU-Produktion, verlangsamte Exporte aus Russland und Australien). Dennoch sind die weltweiten Endbestände leicht gestiegen (liegen aber weiterhin auf dem niedrigsten Stand seit 2015/16). Gestern fiel der CBOT-Weizenpreis aufgrund höherer Schätzungen der USDA-Weizenbestände leicht. Die US-Weizenendbestände wurden um 27 mbu auf 846 mbu erhöht. Der Bericht lag über den Schätzungen und kam zu einem Zeitpunkt, als die Importe um 10 mbu stiegen, die Exporte um 15 mbu und das Saatgut um 2 mbu zurückgingen. Außerdem erhöhte das USDA die weltweiten Endbestände um 0,62 MMT auf 260,70 MMT. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen WHEAT (H1 Interval) Chartanalyse Quellen: xStation5 von XTB

SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.