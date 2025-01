Weltraumaktien steigen nach Trumps Mars-Missionserklärung

Unternehmen, die sich mit der Erforschung des Weltraums befassen, verzeichneten heute nach der kühnen Ankündigung von Präsident Trump, amerikanische Astronauten auf den Mars zu schicken, erhebliche Gewinne. An der Spitze des Anstiegs stand Redwire Corp., ein Hersteller von Weltraumausrüstung, der um 37,8 % zulegte und damit eine der stärksten Leistungen des Sektors erzielte. Das Unternehmen hat auch seinen ATH erreicht, gepaart mit einem starken Anstieg des RSI und einem sich verengenden MACD. Rocket Lab USA, ein wichtiger Akteur im Bereich der Startdienste, verzeichnete einen Anstieg seiner Aktien um 28,3 %. Das Unternehmen hat auch seinen ATH erreicht, gepaart mit einem starken Anstieg des RSI und einem sich verengenden MACD. Intuitive Machines, frisch von seinem historischen Erfolg bei der Mondlandung mit Odysseus, legte um 20,8 % zu. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Rallye erstreckte sich über die gesamte Raumfahrtindustrie, wobei Planet Labs um 21,4 % und Momentus, ein Anbieter von Satellitentransporten, um 17,6 % zulegten. Selbst traditionelle Luft- und Raumfahrtgiganten verzeichneten bescheidene Gewinne, wobei Boeing und Lockheed Martin um 2,2 % bzw. 2,3 % zulegten. Die Aktie von Planet Labs testet erneut ihren ATH, mit einem starken bullischen Signal sowohl auf RSI als auch auf MACD. MACD steht kurz vor einem bullischen Crossover. Die Begeisterung des Marktes folgt Trumps ehrgeizigem Programm zur Erforschung des Weltraums, das entweder durch das 100 Milliarden Dollar teure Artemis-Programm der NASA oder ein erweitertes kommerzielles Partnerschaftsmodell umgesetzt werden könnte. Der letztgenannte Ansatz hat sich bereits als erfolgreich erwiesen, da SpaceX regelmäßig ISS-Missionen durchführt und die jüngste Mondmission von Intuitive Machines unterstützt. Trumps Ernennung des Luft- und Raumfahrtunternehmers Jared Isaacman zum Leiter der NASA signalisiert zudem eine mögliche Tendenz zu kommerziellen Raumfahrtpartnerschaften. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

