Werden die Maispreise durch Zölle sinken?

Der von Donald Trump angezettelte Handelskrieg ist in vollem Gange. Der Kampf, der Anfang Februar begann, ändert ständig sein Tempo und seine Richtung. Obwohl die Zölle auf China bereits 20 % erreicht haben, bleibt die Situation mit Mexiko, Kanada und dem Rest der Welt ungewiss. Investoren warten gespannt auf den 2. April, an dem die Vereinigten Staaten reziproke Zölle verhängen und über das Schicksal des Handels mit Mexiko und Kanada entscheiden wollen. Dies könnte natürlich Vergeltungsmaßnahmen gegen die Vereinigten Staaten auslösen, die ein wichtiger Produzent vieler wichtiger Agrarrohstoffe sind. Aus der Perspektive der Exporte nach China sind Sojabohnen von entscheidender Bedeutung, während Mexiko der weltweit größte Maisimporteur ist, hauptsächlich aus den USA. Wird Mexiko im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen erhebliche Zölle erheben und damit die US-amerikanische Agrarindustrie lahmlegen? Oder werden die USA ihren Handel auf andere Länder verlagern?

Der globale Maismarkt: Ein Überblick

Mais ist neben Weizen, Sojabohnen und Reis einer der wichtigsten Agrarrohstoffe der Welt. Im Gegensatz zu Weizen konzentriert sich die Mais- und Sojaproduktion auf einige wenige Regionen weltweit. Die Vereinigten Staaten sind unangefochtener Spitzenreiter in der Maisproduktion, gefolgt von China, Brasilien und Argentinien. Der Krieg in der Ukraine hat zwar die Maisproduktion der Region in den Vordergrund gerückt, doch die Ukraine liegt weltweit nur auf Platz sieben, wenn man die EU als eine Einheit betrachtet.

Die Maisproduktion in der Saison 2024/2025 ist im Vergleich zur rekordverdächtigen Saison 2023/2024 leicht zurückgegangen, während der Verbrauch geringfügig gestiegen ist, was zu einem Preisanstieg von September 2024 bis Februar 2025 geführt hat. Die Zollpolitik der USA hat jedoch zu Marktturbulenzen geführt, insbesondere bei Mais, der den größten Preisanstieg unter den wichtigsten Getreidesorten verzeichnet hat. Wie sehen die Zukunftsaussichten für den Maismarkt aus?

Die Vereinigten Staaten sind der größte Maisproduzent der Welt. Quelle: Bloomberg Finance LP, USDA, XTB

Mexiko: Ein wichtiger Importeur

Was den Verbrauch betrifft, so sind die Hauptakteure auch die größten Produzenten. Die Vereinigten Staaten sind der weltweit führende Maisverbraucher, gefolgt von China und Brasilien. Mais wird hauptsächlich für zwei Hauptzwecke verwendet: die Ethanolproduktion als Biokraftstoff und als Tierfutter. Mais, der für den direkten oder indirekten menschlichen Verzehr bestimmt ist, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Folglich hängen die Maispreise weitgehend von den Kraftstoffpreisen und der Nachfrage nach Vieh ab.

Insbesondere Mexiko ist der weltweit größte Maisimporteur, hauptsächlich aus den USA aufgrund der geografischen Nähe. Interessanterweise ist China kein großer globaler Importeur, obwohl seine Bedeutung seit 2021 zunimmt. Obwohl die USA der größte Exporteur sind, importiert China praktisch keinen Mais aus den USA. Der Krieg in der Ukraine hat auch den globalen Handel mit Mais verändert. Vor 2022 importierte Europa erhebliche Mengen an US-Mais. Derzeit sind die EU-Länder hauptsächlich auf ukrainische Lieferungen angewiesen, was die Abhängigkeit der US-Exporteure von Mexiko deutlich macht.

Mexiko ist der weltweit größte Einzelimporteur von Mais, hauptsächlich aus den USA. Im Falle von Vergeltungszöllen könnte Mexiko jedoch auch aus Brasilien oder Argentinien importieren. Quelle: Bloomberg Finance LP, USDA, XTB

Verbesserte Wetteraussichten und verstärkter Maisanbau

Mais und Sojabohnen werden aufgrund ihrer vergleichbaren Anforderungen in ähnlichen Regionen angebaut. Daher können die Landwirte ihre Anbaupläne jährlich anpassen. Angesichts der relativ höheren Preise für Mais im Vergleich zu Sojabohnen wird mit einem verstärkten Maisanbau gerechnet. US-Landwirte werden voraussichtlich 94 Millionen Acres anbauen, was einer Steigerung von fast 4 Millionen Acres entspricht und sich den Rekordwerten der Saison 2023/2024 nähert. Darüber hinaus werden aufgrund der besseren Wetterbedingungen höhere Ernteerträge erwartet. Das Wetterphänomen El Niño, das für trockenes Wetter in den USA sorgte, lässt nach, und die Prognosen für Temperatur und Niederschlag deuten auf günstige Bedingungen im Maisanbaugürtel der USA hin. Im Falle einer Unterbrechung des Handels mit Mexiko könnten die US-Landwirte mit Überbeständen konfrontiert sein, was sich erheblich auf die Preise auswirken würde. Das US-Landwirtschaftsministerium prognostiziert eine vierte Saison in Folge mit sinkenden Preisen. Der Bericht über die Anbauabsichten wird am 31. März veröffentlicht.

Das Ausbleiben von El Niño führt weltweit zu besseren Wachstumsbedingungen für viele Agrarrohstoffe. In der Vergangenheit führten negative El-Niño-Indizes oft zu Preisrückgängen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Die Bedeutung von Mais für die USA

Die USA sind zwar für ihre Agrarproduktion bekannt, ihre wirtschaftliche und handelspolitische Bedeutung ist jedoch relativ gering. Die US-Maisexporte nach Mexiko belaufen sich auf etwa 6 Milliarden US-Dollar, während das Handelsdefizit im vergangenen Jahr fast 172 Milliarden US-Dollar erreichte. Die Unzufriedenheit in der Öffentlichkeit ist jedoch groß. Während des Handelskriegs, der zuvor stattfand, erhielten betroffene Landwirte Subventionen. Da die Situation derzeit ungelöst ist, wurden keine Subventionen erwähnt. Bemerkenswert ist, dass viele Trump- und republikanische Wähler Landwirte aus dem Maisgürtel sind, was die Kongresswahlen in weniger als zwei Jahren erheblich beeinflussen könnte.

Die Zukunft der Maispreise

Obwohl die Maispreise mit 450–460 Cent pro Scheffel fast die Hälfte des historischen Höchststandes von etwa 800 Cent pro Scheffel betragen, sind sie nicht extrem niedrig. Ein deutlicher Anstieg der US-Lagerbestände könnte zu einer ähnlichen Situation wie 2015–2020 führen, als die Preise bei etwa 350 Cent pro Scheffel lagen. Dies wird jedoch vom Ausgang des Handelskrieges, den wetterbedingten Produktionsaussichten und der Stimmung der Investoren abhängen, da diese kürzlich ihre Long-Positionen in Mais-Futures reduziert haben. Obwohl der Maismarkt für die US-Gesamtwirtschaft nicht von entscheidender Bedeutung ist, könnte die Unzufriedenheit einer großen sozialen Gruppe anderen signalisieren, dass Donald Trump ihren Interessen keine Priorität einräumt, was die während seines Wahlkampfs versprochene wirtschaftliche Wiederbelebung möglicherweise behindern könnte.

Die Zahl der spekulativen Long-Positionen bei Mais-Futures ist von fast 600.000 auf 450.000 gesunken. In der Vergangenheit haben solche Situationen zu anhaltenden Marktkorrekturen geführt, obwohl die aktuellen Maispreise nicht übermäßig hoch sind. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Michał Stajniak, CFA

Stellvertretender Direktor der Research-Abteilung

von XTB

Rohstoffmarktanalyst

michal.stajniak@xtb.pl

BROKERWAHL 2025

Abstimmen und mit Glück gewinnen