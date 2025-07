Wichtige Abstimmung im Repräsentantenhaus steht bevor | Bitcoin erholt sich um 1,50 % 🟢

Der Dienstag brachte eine dramatische Wendung in einer Woche, die f√ľr die Gesetzgebung zu Kryptow√§hrungen im US-Repr√§sentantenhaus als wegweisend galt. Der von den Republikanern als ‚ÄěCrypto Week‚ÄĚ bezeichnete Gesetzgebungsprozess zur Verabschiedung lang erwarteter Gesetze im Zusammenhang mit Kryptow√§hrungen stie√ü auf eine unerwartete Verfahrensh√ľrde, als 13 Republikaner sich den Demokraten anschlossen und die Debatte √ľber die Vorschl√§ge blockierten. Diese Abstimmung stoppte vor√ľbergehend den Fortschritt des GENIUS Act (mit Schwerpunkt auf der Regulierung von Stablecoins), des CLARITY Act (zur Festlegung eines Regulierungsrahmens f√ľr digitale Verm√∂genswerte) und eines Gesetzesentwurfs zum Verbot der Schaffung einer digitalen Zentralbankw√§hrung (CBDC) in den USA. Als Reaktion auf diese St√∂rung brachen die Aktien von Unternehmen wie Circle und Coinbase ein, und es kam zu einer Verkaufswelle auf dem Kryptomarkt. Am Abend schien sich die Pattsituation jedoch aufzul√∂sen. Der ehemalige Pr√§sident Donald Trump, ein lautstarker Bef√ľrworter der Kryptogesetzgebung, rief wichtige republikanische Verweigerer zu einer dringenden Sitzung ins Oval Office. Laut Trump stimmten 11 der 12 erforderlichen Gesetzgeber zu, ihren Kurs zu √§ndern und den Verfahrensantrag zu unterst√ľtzen, der die Wiederaufnahme der Debatte √ľber die Gesetzesvorlagen erm√∂glichen w√ľrde. Trump betonte die Bedeutung der Gesetzgebung f√ľr die Sicherung der F√ľhrungsrolle der USA im Bereich der digitalen Verm√∂genswerte und bezeichnete den GENIUS Act als geopolitische Notwendigkeit, die den USA helfen w√ľrde, China und Europa zu √ľberholen. Der Sprecher des Repr√§sentantenhauses, Mike Johnson, nahm ebenfalls aus der Ferne teil, und die Abstimmung soll innerhalb weniger Stunden stattfinden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die heutige Abstimmung k√∂nnte √ľber die Zukunft des US-Regulierungsrahmens f√ľr Kryptow√§hrungen entscheiden. Der bereits vom Senat verabschiedete Gesetzentwurf zu Stablecoins k√∂nnte noch vor der Sommerpause im August auf Trumps Schreibtisch landen ‚Äď sofern er separat verabschiedet wird. Einige Republikaner fordern jedoch weiterhin, dass er mit anderen Krypto-Gesetzentw√ľrfen geb√ľndelt wird. Trumps energisches Eingreifen unterstreicht sowohl seine politischen Ambitionen als auch sein pers√∂nliches Interesse, wenn man die Investitionen seiner Familie in diesem Sektor bedenkt. Unterdessen fordern Kritiker wie Marjorie Taylor Greene eine strengere Formulierung, die eine CBDC ausdr√ľcklich verbietet. Mit √ľber 140 Millionen Dollar, die in krypto-verbundenen PACs vor den Zwischenwahlen 2026 gesammelt wurden, wird das heutige Ergebnis zeigen, wie ernst der Kongress die Regulierung von Kryptow√§hrungen nimmt ‚Äď und wie viel Einfluss Trump noch auf die Republikanische Partei hat. Bitcoin Chart (D1) Bitcoin erholt sich um 1,50 % auf 119.500 Dollar, nachdem es gestern auf 116.000 Dollar gefallen war. ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 16.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

