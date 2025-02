Mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl am Sonntag, den 23.02.2025 stellt sich natürlich die Frage, wie der deutsche Leitindex DAX nach seinem jüngsten Kursanstieg reagieren dürfte. Wie bereits in den jüngeren Analysen und Webinaren thematisiert, fällt es schwer einen Grund für den Kursanstieg von derzeit mehr als 13% seit Jahresbeginn auszumachen.

🔴Wie könnte sich die Bundestagswahl auf den DAX und die Aktie von Rheinmetall auswirken?

Hat dieser tatsächlich mit der Hoffnung auf eine wirtschaftsfreundliche Regierungsbildung nach Sonntag zu tun? Oder ist es auf der Kehrseite eine Spekulation, dass es eine ebensolch wirtschaftsfreundliche Regierung nicht geben wird, eher im Gegenteil, sich der wirtschaftliche Abschwung der größten Volkswirtschaft Europas eher noch beschleunigen wird und infolgedessen die europäische Zentralbank EZB die Geldschleusen wird aufreißen müssen?

Gegen letztere Überlegung spricht auf jeden Fall, dass eine solche Überlegung sich auch am Zinsmarkt in Form deutlich fallender Zinsen bspw. deutscher Schuldtitel widerspiegeln müsste – was es nicht tut und daher diese Spekulation für den DAX’schen Kursanstieg schon einmal nicht herreicht.

Was auch immer Grund für die jüngsten Aufschläge ist, viel mehr stellt sich derzeit die Frage, wie es nach Sonntag weitergeht. Hierfür wollen wir die aktuellen Umfrageergebnisse heranziehen und so tun, dass die Bundestagswahl so ausginge.

Die aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl 2025 zeigen, dass die CDU/CSU voraussichtlich die Wahlen gewinnen dürfte und zwischen 28 – 30% liegen dürfte, gefolgt von der AfD zwischen 20 – 24%, der SPD um 15% und den Grünen um 12-13%. Sowohl die FDP, als auch die Linke bzw. der BSW dürften um den Einzug in den Bundestag bangen und spielen, meiner Einschätzung nach, in Bezug auf eine Regierungsbildung keine Rolle.

Im Falle eines Wahlsieges der CDU/CSU neigt der DAX historisch gesehen dazu, nach Wahlen, bei denen die Konservativen gewinnen, tendenziell positiv zu reagieren, da diese oft für stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen stehen. Eine CDU/CSU-geführte Regierung könnte mit Steuererleichterungen, weniger Bürokratie und Investitionen in Infrastruktur und Technologie aufwarten, was langfristig positiv für den Markt sein könnte.

Gegen eine initial bullishe Reaktion sprechen hier meiner Einschätzung nach aber zwei Aspekte:

Der DAX ist in die Wahl bereits stark gestiegen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es zu einem kurzfristigen Kursrücksetzer kommt, der eventuell wahrscheinlicher wird durch…

Ein starkes Abschneiden der AfD, was es für die CDU nur möglich werden ließe mit SPD und Gründen eine regierungsfähige Mehrheit zu bilden, für politische Unsicherheit sorgen und in Kombination mit den starken Aufschlägen der jüngeren Vergangenheit im DAX Gewinnmitnahmen begünstigt.

Eine Koalition mit der AfD hatte der CDU-Kanzlerkandidat Merz kategorisch ausgeschlossen (Stichwort: „Brandmauer“).

DAX 40 Chartanalyse – Daily:

Bei den Einzeltiteln dürfte allen voran die ebenfalls jüngst stark gestiegene Aktie von Rheinmetall (Ticker: RHM.DE) im Fokus stehen, da Verteidigungsausgaben unter einer CDU/CSU-Regierung weiter steigen könnten.

Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang aber initial aufdrängte, wäre: wo käme das Geld hierfür her? So hatte die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf der Sicherheitskonferenz in München sogar eine höhere Verschuldung der EU-Mitgliedsstaaten ins Spiel gebracht, doch wäre eine Aufhebung der im Grundgesetz festgeschriebenen Schuldenbremse nur mit einer Zweidrittel-Mehrheit zu erreichen: die es mit einer starken AfD und einer eventuell in den Bundestag einziehenden FDP nicht hätte (Anmerkung: natürlich ließe sich argumentieren, dass die AfD doch sogar 5% des BIPs als jährliche Investitionssumme in den Bereich Rüstung wollte, was einerseits aber nicht realistisch anmutet, weil das einen absurd hohen Anteil des Bundeshaushalts bedeutete, zum anderen die AfD die hierfür benötigten Gelder nicht über eine Ausweitung der Schuldenobergrenze, sondern viel mehr über Einsparungen von Ausgaben in anderen Bereichen im Bundeshaushalt zusammenbekommen wollen würde...)

Infolgedessen könnte es zu einem scharfen Kursrücksetzer in der Aktie von Rheinmetall kommen.

Rheinmetall Aktie Chartanalyse – Daily:

Auch die Aktie von Siemens (Ticker: SIE) könnte für Investoren interessant werden: Siemens ist in verschiedenen Sektoren aktiv, inklusive Infrastruktur und Industrieautomation. Eine Regierung mit Fokus auf Infrastrukturinvestitionen könnte Siemens zugutekommen. Zudem profitieren sie von internationalen Projekten, und eine stabile Regierung könnte die internationalen Geschäfte erleichtern.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es aktuell sehr schwierig ist, eine Reaktion im DAX, aber auch in Einzel-Aktien mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl zu skizzieren. Vieles dürfte vom Abschneiden der AfD und eventuell auch davon abhängen, ob die FDP in den Bundestag einzieht.

Ausgehend von der jüngsten Price Action und dem starken Kursanstieg im DAX geht meine persönliche Tendenz zunächst zu einem scharfen Rücksetzer, wobei die Nachhaltigkeit eines solchen ein wenig in Frage zu stellen wäre, da politische Börsen gemeinhin dafür bekannt sind, kurze Beine zu haben.

