Wird die EZB im Juli die Zinserhöhungen beenden?

EURUSD gibt heute nach und setzt damit die starke Rallye der vergangenen Woche fort. Der Anstieg der letzten Woche wurde durch die Zinserhöhung der EZB am Donnerstag vorangetrieben. Die Präsidentin der EZB sagte bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen, dass voraussichtlich weitere Straffungsmaßnahmen erforderlich sein werden.

Gemäß Gediminas Simkus, dem Chef der litauischen Zentralbank und Mitglied der EZB, sollte im Juli eine Zinserhöhung erfolgen, und dies stehe außer Frage. Simkus sagte jedoch auch, dass die EZB sich dem Höhepunkt der Zinserhöhungen nähert und es zu früh sei, eine Entscheidung für das Treffen im September zu treffen.

Die Geldmärkte preisen eine Zinserhöhung im Juli fast vollständig ein und sehen eine über 60%ige Wahrscheinlichkeit für einen ähnlichen Schritt im September. Quelle: Bloomberg

EURUSD gibt heute deutlich nach und richtet den Blick auf eine wichtige Unterstützungszone, die durch das 61,8%-Retracement des letzten größeren Abwärtsimpulses gekennzeichnet ist. Dieser Bereich wurde bereits am Freitag getestet, aber die Bären konnten keinen Durchbruch erzielen. Darüber hinaus befindet sich etwas darunter eine untere Grenze der Overbalance-Struktur, die die Unterstützung in diesem Bereich weiter stärkt. Quelle: xStation5 von XTB

