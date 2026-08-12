SpaceX Aktie im Check: Kursziel $600 & KI-Sensation durch Cursor?

- Wandel vom Raumfahrt- zu einem KI- & Infrastruktur-Konzern
- Extrem breite Analysten-Spanne ($75 bis $800)
- Hohe Investitionsphase dämpft kurzfristige Profitabilität
- Wandel vom Raumfahrt- zu einem KI- & Infrastruktur-Konzern
- Extrem breite Analysten-Spanne ($75 bis $800)
- Hohe Investitionsphase dämpft kurzfristige Profitabilität
Die SpaceX Aktie legt vor der Eröffnung der US-Märkte leicht zu, nachdem der norwegische Staatsfonds (Norges Bank) eine Position von 7,3 Millionen Aktien gemeldet hat. An der Börse aktuell zeigt sich immer deutlicher: Elon Musks Aushängeschild lässt sich nicht mehr allein durch Raketenstarts und die Starlink-Sparte bewerten. Seit dem Börsengang hat sich die Bewertungsdebatte zunehmend in Richtung Künstliche Intelligenz (KI), orbitale Rechenzentren und die Übernahme von Cursor verlagert.
► SpaceX WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker: SPCX (gehandelt an der Nasdaq)
Morgan Stanley behält ihre „Overweight“-Einstufung und ein Basis-Kursziel von 300 US-Dollar für die SpaceX Aktie bei. Im Bullen-Szenario liegt das Ziel sogar bei 600 US-Dollar. Auf diesem Niveau wäre SpaceX rund 8 Billionen US-Dollar wert und damit das womöglich wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Allerdings hängt dieser Pfad maßgeblich von Geschäftsbereichen ab, die das in den optimistischsten Prognosen angenommene Ausmaß erst noch erreichen müssen.
$600 ist ein Transformationsszenario, kein klassischer Wachstumscase
Das Bullen-Szenario von Morgan Stanley setzt weit mehr voraus als einen Anstieg der Raketenstarts oder anhaltendes Abonnentenwachstum bei Starlink. In der Praxis sieht die Bank die Entwicklung von SpaceX weg von einem reinen Raumfahrt- und Telekommunikationskonzern hin zu einem globalen Infrastrukturbetreiber, der orbitale Logistik, Satellitenkonnektivität und KI-Rechenkapazitäten kombiniert.
Starship bleibt dabei der entscheidende Baustein:
- Morgan Stanley geht davon aus, dass das vollständig wiederverwendbare System häufig und günstig genug fliegen wird, um die Kosten für die Platzierung von Recheninfrastruktur im Orbit drastisch zu senken.
- Im optimistischen Szenario könnten die Kosten für den Aufbau orbitaler Rechenkapazität auf etwa die Hälfte des heutigen Niveaus sinken.
Aus Bewertungssicht ist diese Unterscheidung zentral: Ein erfolgreiches Starship schafft für die SpaceX Aktie bereits aus eigener Kraft Wert. Weit größere Optionen entstehen jedoch, wenn der günstigere Zugang zum Weltraum völlig neue Märkte eröffnet. Morgan Stanley setzt somit nicht nur auf das Gelingen eines Produkts, sondern auf das Entstehen eines ökonomischen Ökosystems, das heute kaum existiert.
Starlink: Konnektivität über Menschen hinaus
Die zweite Säule des 600-Dollar-Szenarios ist eine erhebliche Ausweitung des adressierbaren Marktes für Starlink. Auf lange Sicht könnte das Netzwerk nicht nur Haushalte, Unternehmen und mobile Endgeräte verbinden, sondern auch autonome, KI-gesteuerte Maschinen. Das Szenario der Analysten nimmt an, dass bis 2040 Hunderte Millionen – möglicherweise Milliarden – von Robotern über Starlink vernetzt sein könnten, was einen durchschnittlichen Monatsumsatz pro Nutzer (ARPU) von rund 35 US-Dollar generieren würde.
Sollte sich ein solcher Markt entwickeln, würde sich die Ökonomie hinter der SpaceX Aktie grundlegend verändern. Das Satellitennetzwerk wäre nicht mehr bloß ein alternativer Internetzugang, sondern eine globale Kommunikationsschicht für autonome Systeme.
|Faktor
|Heutige Ausrichtung
|Zukunftsvision ($600 Case)
|Zielgruppe
|Haushalte, Schiffe, Flugzeuge
|Autonome Roboter & KI-Maschinen
|Rolle
|Breitband-Internet
|Globale KI-Kommunikationsschicht
|Umsatztreiber
|Endverbraucher & B2B
|Autonome Vernetzung M2M
Gleichzeitig gehört dies zu den am weitesten in der Zukunft liegenden Annahmen. Anleger, die dieser Chance heute bereits Wert beimessen, müssen an der Börse aktuell nicht nur das technologische Ausführungsrisiko von SpaceX einkalkulieren, sondern auch Ungewissheiten bezüglich des Tempos der globalen Automatisierung und des Wettbewerbs im M2M-Bereich.
Cursor als Schlüsselbaustein der SpaceX-Bewertung
Die rund 60 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des KI-Startups Cursor erweitert die Ausrichtung von SpaceX auf das Thema Künstliche Intelligenz erheblich. Die Transaktion auf Aktienbasis wird voraussichtlich vor Ende August abgeschlossen. Cursor entwickelt eine KI-Plattform, die Programmierern beim Schreiben, Editieren und Analysieren von Code hilft, und wird nach Unternehmensangaben von mehr als 50.000 Firmen sowie über 64 % der Fortune-500-Konzerne genutzt.
Der strategische Wert reicht weit über das reine Produkt hinaus:
- Vertriebskanal: SpaceX gewinnt direkten Zugang zu Firmenkunden.
- Datenbasis: Zugriff auf Interaktionsdaten zwischen Entwicklern und KI-Modellen.
- Synergien: Beide Unternehmen arbeiten bereits seit April zusammen (u. a. beim Training von Grok 4.5 mit Cursor-Daten).
Aggressives Wachstum erwartet
Morgan Stanley schätzt, dass Cursor im Jahr 2026 rund 2,5 Milliarden US-Dollar und 2027 etwa 13 Milliarden US-Dollar Umsatz beisteuern könnte. Das entspräche ca. 10 % bzw. 19 % des prognostizierten KI-Gesamtumsatzes von SpaceX. Der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) soll bis Ende dieses Jahres rund 8 Milliarden US-Dollar und bis 2030 etwa 33 Milliarden US-Dollar erreichen.
Unter diesen Annahmen relativiert sich der Kaufpreis von 60 Milliarden US-Dollar. Erreicht Cursor tatsächlich 33 Milliarden US-Dollar ARR, läge der Kaufpreis beim weniger als Zweifachen des zukünftigen wiederkehrenden Umsatzes.
Das Hauptrisiko liegt auf der Kostenseite: Schnelles KI-Wachstum erfordert aggressive Investitionen in Rechenzentren, Energie und Beschleuniger-Hardware. Für die Bewertung der SpaceX Aktie an der Börse dürfte die Fähigkeit von Cursor, Wachstum in Cashflow zu verwandeln, genauso wichtig sein wie die reinen Umsatzzahlen.
Wall Street gespalten: Extrem breite Bewertungsspanne
Unter den 32 Analysten, welche die SpaceX Aktie beobachten, liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 227 US-Dollar. Die Streuung der Kursziele an der Börse aktuell zeigt jedoch, wie uneinig sich die Experten sind:
- Raymond James: $800 (Buy)
- Arete: $450 (Buy)
- Morgan Stanley: $300 (Overweight)
- J.P. Morgan: $240
- Deutsche Bank: $235
- Goldman Sachs: $220
- Wells Fargo: $215
- UBS: $210
- Citi: $200
- Piper Sandler: $140 (Hold)
- CFRA: $115 (Sell)
- Phillip Securities: $75
Eine Spanne von $75 bis $800 ist selbst für ein wachstumsstarkes Technologieunternehmen außergewöhnlich groß. Das verdeutlicht, dass die Uneinigkeit weniger das bestehende Geschäft betrifft, sondern die Frage, wie viel Wert man zukünftigen, noch unbewiesenen Geschäftsfeldern beimisst.
Morningstar verfolgt einen konservativeren Ansatz und bewertet das Kerngeschäft aus Starlink und Raketenstarts mit etwa 40 US-Dollar pro Aktie. Zusätzlicher Wert stammt aus spekulativeren Projekten; das optimistische „Moonshot“-Szenario liegt bei 154 US-Dollar (mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 7 %).
SpaceX als vernetztes Ökosystem
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Wer die SpaceX Aktie analysiert, sollte das Unternehmen in vier miteinander verwobene Segmente unterteilen:
- Startgeschäft: Technologisch ausgereift mit hohem Burggraben.
- Starlink: Global skalierbare Telekommunikationsplattform.
- Starship: Produkt und Werkzeug zur Senkung der eigenen Kostenbasis.
- KI-Sparte: Cursor, Recheninfrastruktur und potenzielles Orbital-Computing.
Das spannendste Element der Bullen-Strategie liegt im Zusammenspiel: Senkt Starship die Transportkosten, bietet Starlink weltweite Vernetzung und liefert Cursor die Kundenbasis für KI, sind die einzelnen Teile zusammen mehr wert als die Summe ihrer Einzelteile. SpaceX würde sich vom Nischenakteur zu einer vertikal integrierten Infrastrukturplattform entwickeln.
Fundamentaldaten: Hoher Investitionsbedarf vor der Profitabilität
Die Kennzahlen der SpaceX Aktie spiegeln derzeit vor allem das Ausmaß der Investitionen wider:
- Umsatzwachstum: Das Umsatzwachstum (CAGR) lag in den letzten acht Quartalen bei ca. 15,4 %.
- Rentabilität: Eine EBIT-Marge von -41,4 % sowie eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -41,1 % zeigen, dass Wachstum weiterhin auf Kosten der kurzfristigen Profitabilität geht.
- Bilanz: Den kurzfristigen Verbindlichkeiten von rund 24,4 Milliarden US-Dollar steht eine Nettoverschuldung von etwa 6,6 Milliarden US-Dollar gegenüber. Der Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 0,7x signalisiert zwar noch keine extreme Verschuldung, doch die laufenden operativen Verluste machen die Finanzierung künftiger Investitionen zu einer Schlüsselvariable.
Quelle: XTB Investment Plattform
Experten Fazit: Der Markt bewertet die SpaceX Aktie an der Börse aktuell nicht nach heutigen Gewinnen, sondern nach der Erwartung, dass die heutigen Milliarden-Investitionen in skalierbare, hochmargige Umsatzströme der Zukunft münden.
ONLINE-BROKER WAHL 2026
- Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres
- XTB setzt auf deine Stimme!
- JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern
Börse heute: US-Märkte feiern sinkende Inflation – S&P 500 auf Rekordjagd 📈
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: US Börse nimmt Rekordhochs ins Visier 📈
Cisco Aktie unter Druck: Margen-Enttäuschung schockt die Aktien News 📉
Aktie im Fokus: RWE 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.