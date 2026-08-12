SpaceX Aktie im Check: Kursziel $600 & KI-Sensation durch Cursor?

Die SpaceX Aktie legt vor der Eröffnung der US-Märkte leicht zu, nachdem der norwegische Staatsfonds (Norges Bank) eine Position von 7,3 Millionen Aktien gemeldet hat. An der Börse aktuell zeigt sich immer deutlicher: Elon Musks Aushängeschild lässt sich nicht mehr allein durch Raketenstarts und die Starlink-Sparte bewerten. Seit dem Börsengang hat sich die Bewertungsdebatte zunehmend in Richtung Künstliche Intelligenz (KI), orbitale Rechenzentren und die Übernahme von Cursor verlagert.

► SpaceX WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker: SPCX (gehandelt an der Nasdaq)

Morgan Stanley behält ihre „Overweight“-Einstufung und ein Basis-Kursziel von 300 US-Dollar für die SpaceX Aktie bei. Im Bullen-Szenario liegt das Ziel sogar bei 600 US-Dollar. Auf diesem Niveau wäre SpaceX rund 8 Billionen US-Dollar wert und damit das womöglich wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Allerdings hängt dieser Pfad maßgeblich von Geschäftsbereichen ab, die das in den optimistischsten Prognosen angenommene Ausmaß erst noch erreichen müssen.

$600 ist ein Transformationsszenario, kein klassischer Wachstumscase

Das Bullen-Szenario von Morgan Stanley setzt weit mehr voraus als einen Anstieg der Raketenstarts oder anhaltendes Abonnentenwachstum bei Starlink. In der Praxis sieht die Bank die Entwicklung von SpaceX weg von einem reinen Raumfahrt- und Telekommunikationskonzern hin zu einem globalen Infrastrukturbetreiber, der orbitale Logistik, Satellitenkonnektivität und KI-Rechenkapazitäten kombiniert.

Starship bleibt dabei der entscheidende Baustein:

Morgan Stanley geht davon aus, dass das vollständig wiederverwendbare System häufig und günstig genug fliegen wird, um die Kosten für die Platzierung von Recheninfrastruktur im Orbit drastisch zu senken.

Im optimistischen Szenario könnten die Kosten für den Aufbau orbitaler Rechenkapazität auf etwa die Hälfte des heutigen Niveaus sinken.

Aus Bewertungssicht ist diese Unterscheidung zentral: Ein erfolgreiches Starship schafft für die SpaceX Aktie bereits aus eigener Kraft Wert. Weit größere Optionen entstehen jedoch, wenn der günstigere Zugang zum Weltraum völlig neue Märkte eröffnet. Morgan Stanley setzt somit nicht nur auf das Gelingen eines Produkts, sondern auf das Entstehen eines ökonomischen Ökosystems, das heute kaum existiert.

Starlink: Konnektivität über Menschen hinaus

Die zweite Säule des 600-Dollar-Szenarios ist eine erhebliche Ausweitung des adressierbaren Marktes für Starlink. Auf lange Sicht könnte das Netzwerk nicht nur Haushalte, Unternehmen und mobile Endgeräte verbinden, sondern auch autonome, KI-gesteuerte Maschinen. Das Szenario der Analysten nimmt an, dass bis 2040 Hunderte Millionen – möglicherweise Milliarden – von Robotern über Starlink vernetzt sein könnten, was einen durchschnittlichen Monatsumsatz pro Nutzer (ARPU) von rund 35 US-Dollar generieren würde.

Sollte sich ein solcher Markt entwickeln, würde sich die Ökonomie hinter der SpaceX Aktie grundlegend verändern. Das Satellitennetzwerk wäre nicht mehr bloß ein alternativer Internetzugang, sondern eine globale Kommunikationsschicht für autonome Systeme.

Faktor Heutige Ausrichtung Zukunftsvision ($600 Case) Zielgruppe Haushalte, Schiffe, Flugzeuge Autonome Roboter & KI-Maschinen Rolle Breitband-Internet Globale KI-Kommunikationsschicht Umsatztreiber Endverbraucher & B2B Autonome Vernetzung M2M

Gleichzeitig gehört dies zu den am weitesten in der Zukunft liegenden Annahmen. Anleger, die dieser Chance heute bereits Wert beimessen, müssen an der Börse aktuell nicht nur das technologische Ausführungsrisiko von SpaceX einkalkulieren, sondern auch Ungewissheiten bezüglich des Tempos der globalen Automatisierung und des Wettbewerbs im M2M-Bereich.

Cursor als Schlüsselbaustein der SpaceX-Bewertung

Die rund 60 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des KI-Startups Cursor erweitert die Ausrichtung von SpaceX auf das Thema Künstliche Intelligenz erheblich. Die Transaktion auf Aktienbasis wird voraussichtlich vor Ende August abgeschlossen. Cursor entwickelt eine KI-Plattform, die Programmierern beim Schreiben, Editieren und Analysieren von Code hilft, und wird nach Unternehmensangaben von mehr als 50.000 Firmen sowie über 64 % der Fortune-500-Konzerne genutzt.

Der strategische Wert reicht weit über das reine Produkt hinaus:

Vertriebskanal: SpaceX gewinnt direkten Zugang zu Firmenkunden. Datenbasis: Zugriff auf Interaktionsdaten zwischen Entwicklern und KI-Modellen. Synergien: Beide Unternehmen arbeiten bereits seit April zusammen (u. a. beim Training von Grok 4.5 mit Cursor-Daten).

Aggressives Wachstum erwartet

Morgan Stanley schätzt, dass Cursor im Jahr 2026 rund 2,5 Milliarden US-Dollar und 2027 etwa 13 Milliarden US-Dollar Umsatz beisteuern könnte. Das entspräche ca. 10 % bzw. 19 % des prognostizierten KI-Gesamtumsatzes von SpaceX. Der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) soll bis Ende dieses Jahres rund 8 Milliarden US-Dollar und bis 2030 etwa 33 Milliarden US-Dollar erreichen.

Unter diesen Annahmen relativiert sich der Kaufpreis von 60 Milliarden US-Dollar. Erreicht Cursor tatsächlich 33 Milliarden US-Dollar ARR, läge der Kaufpreis beim weniger als Zweifachen des zukünftigen wiederkehrenden Umsatzes.

Das Hauptrisiko liegt auf der Kostenseite: Schnelles KI-Wachstum erfordert aggressive Investitionen in Rechenzentren, Energie und Beschleuniger-Hardware. Für die Bewertung der SpaceX Aktie an der Börse dürfte die Fähigkeit von Cursor, Wachstum in Cashflow zu verwandeln, genauso wichtig sein wie die reinen Umsatzzahlen.

Wall Street gespalten: Extrem breite Bewertungsspanne

Unter den 32 Analysten, welche die SpaceX Aktie beobachten, liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 227 US-Dollar. Die Streuung der Kursziele an der Börse aktuell zeigt jedoch, wie uneinig sich die Experten sind:

Raymond James: $800 (Buy)

$800 (Buy) Arete: $450 (Buy)

$450 (Buy) Morgan Stanley: $300 (Overweight)

$300 (Overweight) J.P. Morgan: $240

$240 Deutsche Bank: $235

$235 Goldman Sachs: $220

$220 Wells Fargo: $215

$215 UBS: $210

$210 Citi: $200

$200 Piper Sandler: $140 (Hold)

$140 (Hold) CFRA: $115 (Sell)

$115 (Sell) Phillip Securities: $75

Eine Spanne von $75 bis $800 ist selbst für ein wachstumsstarkes Technologieunternehmen außergewöhnlich groß. Das verdeutlicht, dass die Uneinigkeit weniger das bestehende Geschäft betrifft, sondern die Frage, wie viel Wert man zukünftigen, noch unbewiesenen Geschäftsfeldern beimisst.

Morningstar verfolgt einen konservativeren Ansatz und bewertet das Kerngeschäft aus Starlink und Raketenstarts mit etwa 40 US-Dollar pro Aktie. Zusätzlicher Wert stammt aus spekulativeren Projekten; das optimistische „Moonshot“-Szenario liegt bei 154 US-Dollar (mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 7 %).

SpaceX als vernetztes Ökosystem