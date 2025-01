Wirtschaftskalender: ADP-Bericht als wichtigste Veröffentlichung des Tages 📄

Heute werden wir einen weiteren Arbeitsmarktbericht erhalten – den ADP-Bericht. Dies ist der zweitwichtigste US-Arbeitsmarktbericht nach dem NFP, der diesen Freitag veröffentlicht wird. Darüber hinaus wird die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls der letzten Fed-Sitzung ebenso wichtig sein. Die ersten makroökonomischen Berichte dieses Jahres haben den Aktienmarktanlegern keine guten Nachrichten gebracht. Die gestrige Veröffentlichung der ISM-Daten hat ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Rückkehr des Inflationsdrucks in den USA aufkommen lassen. Darüber hinaus betont Donald Trump in seinen Interviews weiterhin seine Wahlversprechen, was die Befürchtung einer starken Hinwendung der US-Politik zum Protektionismus schürt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Erwartet wird, dass der heutige ADP-Bericht in etwa den Zahlen des Vormonats entspricht. Erwartet wird, dass die Zahl der Beschäftigten in den USA im Dezember um 140.000 steigen wird, verglichen mit 146.000 im November. Es ist auch wichtig zu wissen, dass der US-Aktienmarkt morgen aufgrund eines Trauertages nach dem Tod des ehemaligen Präsidenten J. Carter am 29. Dezember 2024 geschlossen bleibt. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 08:00 Uhr, Deutschland – Einzelhandelsumsätze für November: Deutsche Einzelhandelsumsätze: Prognose 0,5 % im Monatsvergleich; zuvor -1,5 %;

Deutsche Einzelhandelsumsätze: Prognose 1,9 % im Jahresvergleich; zuvor 1,0 %; 08:00 Uhr, Deutschland – Langlebige Güter für November: Deutsche Fabrik-Orders: Prognose -0,3 % im Monatsvergleich; zuvor -1,5 %; 14:15 Uhr, Vereinigte Staaten - Beschäftigungsdaten für Dezember: ADP Nonfarm Employment Change: Prognose 139.000; zuvor 146.000; 15:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Beschäftigungsdaten: Durchschnittliche Arbeitslosenzahlen über 4 Wochen: zuvor 223.250;

Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: Prognose 214.000; zuvor 211.000;

Weiterhin bestehende Arbeitslosenansprüche: Prognose 1.870.000; zuvor 1.844.000; 15:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Fed Mitglied Waller spricht 16:30 Uhr, Vereinigte Staaten - EIA-Daten: Benzinvorräte: Prognose 0,500 Mio.; zuvor 7,717 Mio.;

Rohölvorräte: Prognose -1,800 Mio.; zuvor -1,178 Mio.;

EIA-Wöchentliche Destillatbestände: Prognose 0,500 Mio.; zuvor 6,406 Mio.; 20:00 Uhr, Vereinigte Staaten – FOMC-Sitzungsprotokoll  Wir zahlen Zinsen, während Sie auf die perfekte Investitionsmöglichkeit warten! Â

