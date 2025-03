Wirtschaftskalender: Alle Augen auf die FED: wkann Jay Powell die Märkte beruhigen? 📌📄

Das wichtigste Ereignis dieser Woche wird zweifellos die FED-Leitzinsentscheidung heute um 19:00 Uhr deutscher Zeit sein. Die Anleger erhoffen sich nach dem jüngsten Ausverkauf auf dem Markt Unterstützung von Powell. Der US-Aktienmarkt steht weiterhin unter Druck und verzeichnet den fünften wöchentlichen Rückgang in Folge. Die Stimmung der Anleger ist nach wie vor fragil, insbesondere im Technologiesektor, der weiterhin zu kämpfen hat. Zu den größten Sorgen gehören Trumps Zölle, politische Unsicherheit, Anzeichen einer Konjunkturabschwächung und die Befürchtung, dass die KI-getriebene Rallye an Schwung verlieren könnte. Darüber hinaus könnten die jüngsten Entwicklungen in der deutschen Finanzpolitik zu einer gewissen Kapitalrotation in Richtung europäischer Märkte führen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Vor diesem Hintergrund wird die US-Notenbank gezwungen sein, geldpolitische Entscheidungen zu treffen. Obwohl eine Zinssenkung noch nicht auf der Tagesordnung steht, werden die Anleger die Prognosen der Fed genau beobachten, um zu beurteilen, wie die Entscheidungsträger die kommenden Monate einschätzen. Die Fed wird wahrscheinlich eine vorsichtige Haltung beibehalten, da die Unsicherheit über die Zölle und ihre Auswirkungen auf die Inflation anhält. Die Zentralbank könnte mit der Anpassung ihrer Prognosen warten, bis mehr Klarheit über die Handelspolitik von Trump besteht, die Anfang April in Kraft treten soll. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 11:00 Uhr, Eurozone – Inflationsdaten für Februar: VPI: Prognose 0,5 % MoM; zuvor -0,3 % MoM;

VPI: Prognose 2,4 % im Jahresvergleich; vorherige 2,5 % im Jahresvergleich;

Kern-VPI: Prognose 0,6 % im Monatsvergleich; vorherige -0,9 % im Monatsvergleich;

Kern-VPI: Prognose 2,6 % im Jahresvergleich; vorherige 2,7 % im Jahresvergleich; 13:00 Uhr, Eurozone – EZB-Mitglied De Guindos spricht 14:00 Uhr, Eurozone - EZB-Direktor Elderson spricht 15:30 Uhr, Vereinigte Staaten - EIA-Daten: Benzinvorräte: Prognose -2,000 Mio.; zuvor -5,737 Mio.;

EIA-Wöchentliche Destillatbestände: Prognose 0,180 Mio.; zuvor -1,559 Mio.;

Rohöllagerbestände: Prognose 0,800 Mio.; vorherige 1,448 Mio.; 19:00 Uhr, Vereinigte Staaten – FOMC-Erklärung 19:00 Uhr, Vereinigte Staaten – FED-Leitzinsentscheidung: Prognose 4,25 - 4,50 %; zuvor 4,25 - 4,50 %; 19:30 Uhr GMT, Vereinigte Staaten – FOMC-Pressekonferenz  ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfĂĽgbar! Monatlich ausgeschĂĽttet! Zinsen fĂĽr die "Pause" bis zum nächsten TradeÂ

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.