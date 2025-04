Wirtschaftskalender: Arbeitslosenanträge im Schatten der Handelsverhandlungen (24.04.2025)

Die schwankende Haltung des Weißen Hauses in Bezug auf Zölle spielt weiterhin eine wichtige Rolle für die Marktstimmung, aber heute werden auch wichtige Daten veröffentlicht, die für die Positionierung der US-Notenbank relevant sind. Donald Trump erklärte gestern, dass „Jerome Powell einen Fehler macht, wenn er die Zinsen nicht senkt“, doch die Unsicherheit hinsichtlich der Inflation und der stabile Arbeitsmarkt sprechen weiterhin für die aktuelle Ausrichtung der US-Geldpolitik. Angesichts der anhaltenden Spannungen zwischen Trump und Powell werden die stabilen Arbeitslosenzahlen und weitere Kommentare von Fed-Mitgliedern besonders aufmerksam verfolgt werden. Außerdem werden Daten zum Immobilienmarkt veröffentlicht. In Europa stehen der deutsche Ifo-Index und eine Rede von EZB-Chefökonom Philip Lane im Mittelpunkt des Interesses. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 09:00 Uhr, Deutschland – Aktuelle Einschätzung der deutschen Wirtschaft für April: Prognose: 85,5; zuvor: 85,7 09:00 Uhr, Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für April: Prognose: 85,1; zuvor: 86,7 09:00 Uhr, Deutschland – Geschäftliche Erwartungen für April: Prognose: 85,0; zuvor: 87,7 09:00 Uhr, Polen – Arbeitsmarktdaten für März: Arbeitslosenquote: Prognose: 5,3 %; zuvor: 5,4 % 13:00 Uhr, Deutschland – Rede von Bundesbankpräsident Nagel 13:30 Uhr, USA – Aufträge für langlebige Güter für März: Aufträge: Prognose: 2,1 % im Monatsvergleich; zuvor: 0,9 %

Kernaufträge: Prognose: 0,3 % im Monatsvergleich; zuvor: 0,7 %

Aufträge für Investitionsgüter ohne Rüstung (ohne Flugzeuge): Prognose: 0,2 % im Monatsvergleich; zuvor: 0,8 % 13:30 Uhr, USA – Aufträge für Investitionsgüter ohne Verteidigungsgüter für März: Prognose: 0,2 % im Monatsvergleich; zuvor: -0,3 % im Monatsvergleich 13:30 Uhr, USA – CFNAI-Index für März: Zuvor: 0,18 13:30 Uhr, USA – Arbeitslosenanträge: Erstanträge: Prognose: 222.000; zuvor: 215.000

Fortgesetzte Anträge: Prognose: 1,880 Mio.; zuvor: 1,885 Mio.

4-Wochen-Durchschnitt: zuvor: 220,75 Tsd. 14:00 Uhr, Eurozone – Rede des EZB-Chefökonomen Philip Lane 15:00 Uhr, USA – Verkäufe bestehender Häuser für März: Einheiten: Prognose: 4,14 Mio.; zuvor: 4,26 Mio.

Veränderung: Prognose: -3,0 % im Monatsvergleich; zuvor: 4,2 % im Monatsvergleich 18:00 Uhr, USA – Auktion 7-jähriger Staatsanleihen: Vorherige Rendite: 4,233 % 18:00 Uhr, USA – BIP-Daten: Atlanta Fed GDPNow (Q1): Prognose: -2,2 %; zuvor: -2,2 % 21:30 Uhr, USA – Bilanz der US-Notenbank: Zuvor: 6,727 Mrd. USD

Reserven der Federal Reserve Banks: Zuvor: 3,280 Billionen USD 22:00 Uhr, USA – Rede von FOMC-Mitglied Kashkari SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

