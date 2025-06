Wirtschaftskalender: Arbeitsmarktdaten und Handelsabkommen im Fokus der Anleger 🔎

Zu den wichtigsten makroökonomischen Veröffentlichungen des heutigen Tages zĂ€hlen der US-Arbeitsmarktbericht – ADP, die PMI- und ISM-Dienstleistungsdaten sowie die Zinsentscheidung der Bank of Canada. Heute erwarten wir jedoch auch wichtige Neuigkeiten zu neuen US-Handelsabkommen mit anderen Partnern. Gestern bestĂ€tigte das Weiße Haus, dass die Handelspartner der USA heute eine Frist fĂŒr die Einreichung ihrer Angebote haben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Wirtschaftskalender fĂŒr den Tag: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 09:15 Uhr, Spanien – PMI-Daten fĂŒr Mai: HCOB Spain Services PMI: Prognose 52,8; zuvor 53,4; 09:45 Uhr, Italien – PMI-Daten fĂŒr Mai: HCOB Italy Services PMI: Prognose 52,1; zuvor 52,9;

HCOB Italy Composite PMI: zuvor 52,1; 09:50 Uhr, Frankreich – PMI-Daten fĂŒr Mai: HCOB Frankreich Composite PMI: Prognose 48,0; zuvor 47,8;

HCOB Frankreich Dienstleistungs-PMI: Prognose 47,4; zuvor 47,3; 09:55 Uhr, Deutschland – PMI-Daten fĂŒr Mai: HCOB Deutschland Composite PMI: Prognose 48,6; zuvor 50,1;

HCOB Deutschland Dienstleistungs-PMI: Prognose 47,2; zuvor 49,0; 10:00 Uhr, Eurozone – PMI-Daten fĂŒr Mai: HCOB Eurozone Dienstleistungs-PMI: Prognose 48,9; zuvor 50,1;

HCOB Eurozone Composite PMI: Prognose 49,5; zuvor 50,4; 10:30 Uhr, Vereinigtes Königreich – PMI-Daten fĂŒr Mai: S&P Global Services PMI: Prognose 50,2; zuvor 49,0;

S&P Global Composite PMI: Prognose 49,4; zuvor 48,5; 14:15 Uhr, Vereinigte Staaten – BeschĂ€ftigungsdaten fĂŒr Mai: ADP-BeschĂ€ftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft: Prognose 111.000; zuvor 62.000; 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – FOMC-Mitglied Bostic spricht 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Fed-Gouverneur Cook spricht 15:45 Uhr, Vereinigte Staaten – PMI-Daten fĂŒr Mai: S&P Global Composite PMI: Prognose 52,1; zuvor 50,6;

S&P Global Services PMI: Prognose 52,3; zuvor 50,8; 15:45 Uhr, Kanada – BoC-Zinsbekanntgabe 15:45 Uhr, Kanada – BoC-Zinsentscheidung fĂŒr Dezember: Prognose 2,75 %; zuvor 2,75 %; 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – ISM-Daten fĂŒr Mai: ISM-PMI fĂŒr das nicht-verarbeitende Gewerbe: Prognose 52,0; zuvor 51,6;

ISM-BeschĂ€ftigungsindex fĂŒr das nicht-verarbeitende Gewerbe: zuvor 49,0;

ISM-Preisindex fĂŒr das nicht-verarbeitende Gewerbe: zuvor 65,1;

ISM-AuftragseingÀnge im Nicht-Verarbeitenden Gewerbe: Prognose 52,3; zuvor 52,3;

ISM-GeschĂ€ftstĂ€tigkeit im Nicht-Verarbeitenden Gewerbe: zuvor 53,7; 16:30 Uhr, Kanada – Pressekonferenz der BoC 16:30 Uhr, Vereinigte Staaten – EIA-Daten: BenzinvorrĂ€te: zuvor -2,441 Mio.;

EIA-Wöchentliche DestillatvorrÀte: zuvor -0,724 Mio.;

