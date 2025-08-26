Der Dienstag startet an den Finanzmärkten mit Rückgängen bei den wichtigsten Futures auf europäische Indizes. Dies deutet auf eine schwächere Eröffnung in Europa hin. Während der Euro aktuell die stärkste Währung ist, verliert der NZD deutlich an Wert. Anleger reagieren auf die Protokolle der RBA und blicken gespannt auf die kommenden Konjunkturdaten aus den USA. Besonders im Fokus steht der Wirtschaftskalender: Bestellungen langlebiger Güter, der Verbrauchervertrauensindex sowie der aktuelle Ausblick der Atlanta Fed könnten die Richtung an der Börse heute maßgeblich beeinflussen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ⏰ Detaillierter Wirtschaftskalender für den 26. August 2025: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 14:30 Uhr – USA : FOMC-Mitglied Barkin spricht

14:30 Uhr – USA : Auftragseingänge langlebiger Güter (Juli) Prognose: -9,4% im Monatsvergleich; zuvor -9,4% Kernaufträge (ohne Verteidigung/Flugzeuge): +0,2% MoM

15:00 Uhr – USA : S&P/CS HPI Composite-20, Hauspreisindex (Juni) Prognose: +2,1% im Jahresvergleich; zuvor +2,8%

16:00 Uhr – USA : Richmond Fed Manufacturing Index (August) Prognose: -11; zuvor -20

16:00 Uhr – USA : Conference Board Verbrauchervertrauen (August) Prognose: 96,4; zuvor 97,2

17:30 Uhr – USA : Atlanta Fed GDPNow (Q3) Prognose: 2,3%

18:00 Uhr – UK : BoE MPC-Mitglied Mann spricht

19:00 Uhr – USA : Auktion 2-jähriger Staatsanleihen

20:30 Uhr – Kanada : BoC-Gouverneur Macklem spricht

22:30 Uhr – USA: API Rohöllagerbestände & Geldmengenentwicklung M2 Ausblick für die Börse heute Die Marktteilnehmer rechnen mit hoher Volatilität. Insbesondere die US-Daten könnten den Ton für den weiteren Verlauf setzen. Anleger sollten den Wirtschaftskalender genau im Blick behalten, da schon kleine Abweichungen von den Prognosen die Börse heute spürbar bewegen können. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.