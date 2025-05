Wirtschaftskalender: Aufträge für langlebige Güter und US-CB-Vertrauensindex

Futures vor dem europäischen Spot-Handel unverändert

Gold setzt Rückgang fort, was darauf hindeutet, dass die Unsicherheit nach Trumps Entscheidung, die Zolländerungen in Europa auszusetzen, nachlässt

Der Tageskalender umfasst US-Verbraucherdaten und CB-Daten Die Futures deuten nach den gestrigen Kursgewinnen aufgrund der Zollnachrichten auf eine gemischte Stimmung hin. Die Märkte in den USA und Großbritannien nehmen nach dem Feiertag den Handel wieder auf, und die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf mehrere Makrodaten und Reden von Vertretern der EZB und der Fed. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Wirtschaftskalender für den Tag: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 08:45, Frankreich - VPI-Daten für Mai. Prognose: 0,9 % im Jahresvergleich. Zuvor: 0,8 %.

10:00, USA - Rede von Fed-Mitglied Kashkari.

14:30, USA - Aufträge für langlebige Güter im April. Prognose: -7,8 % im Monatsvergleich. Zuvor: 7,5 %.

16:00, USA - CB Verbrauchervertrauen für Mai. Prognose: 87,1. Zuvor: 86,0.

16:30, USA - Dallas FED Index für Mai. Zuvor: -35,8

18:00, Deutschland - Rede von EZB-Mitglied Nagel.

18:20, Schweiz - Rede von SNB-Mitglied Schlegel. DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.