Wirtschaftskalender & Börse heute – Aktuelle Termine, Zinsen & Rohstofftrends (31.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Europa im Fokus – Inflationsdaten im Mittelpunkt

USA & Kanada – BIP-Daten und Fed-Kommentare im Fokus

Unternehmenszahlen & Rohstoffe – Fokus auf Exxon, Chevron & Linde

Die Börse heute steht ganz im Zeichen zahlreicher Konjunkturdaten und Reden von Fed-Vertretern, die entscheidende Hinweise auf die künftige Geldpolitik liefern könnten. Der Wirtschaftskalender ist prall gefüllt: Neben Inflationszahlen aus Europa und Einzelhandelsdaten aus Deutschland und der Schweiz stehen auch das kanadische BIP sowie mehrere Fed-Reden im Fokus. ✅ Drei Key Takeaways (alle Angaben in deutscher Zeit) 1️⃣ Europa im Fokus – Inflationsdaten im Mittelpunkt 📊 Anleger achten heute besonders auf den Verbraucherpreisindex (VPI) der Eurozone , der Aufschluss über die Preisentwicklung gibt.

Erwartet wird ein Rückgang auf 2,1 % im Jahresvergleich (zuvor 2,2 %).

Auch Frankreich, Italien und Deutschland liefern neue Daten zu Preisen und Umsätzen, die den Kurs des Euro beeinflussen könnten.

Die EZB dürfte jedoch – laut jüngsten Aussagen – trotz kurzfristiger Schwankungen an ihrer abwartenden Haltung festhalten. 2️⃣ USA & Kanada – BIP-Daten und Fed-Kommentare im Fokus 💬 In den USA endet die Blackout-Periode der Federal Reserve , weshalb heute mehrere Fed-Vertreter sprechen werden: Lorie Logan (15:30 Uhr) Raphael Bostic (18:00 Uhr) Beth Hammack (18:00 Uhr)

Anleger erhoffen sich neue Hinweise auf mögliche Zinssenkungen oder -pausen im Dezember.

Das kanadische BIP wird für August mit 0,0 % Wachstum erwartet – nach +0,2 % im Vormonat – und könnte Hinweise auf den nächsten Schritt der Bank of Canada geben. 3️⃣ 📈 Unternehmenszahlen & Rohstoffe – Fokus auf Exxon, Chevron & Linde Vorbörslich stehen gleich mehrere Schwergewichte der Wall Street im Rampenlicht: Exxon Mobil Corporation Chevron Corporation Linde plc Abbvie Inc. und Aon plc

Am Rohstoffmarkt bleibt der Ölpreis stabil, während Gold leicht unter Druck steht.

Die Anleger beobachten zudem die Anzahl der aktiven US-Bohranlagen (zuletzt 420), ein wichtiger Indikator für die zukünftige Ölproduktion. 🧠 Fazit: Wirtschaftskalender zeigt – Spannung an der Börse heute bleibt hoch Die Börse heute steht im Zeichen von Zinsfantasie, Inflationsdaten und Fed-Kommentaren.

Während Europa auf neue Impulse durch die Verbraucherpreise wartet, blicken die Märkte in den USA auf die Aussagen der Fed-Vertreter, die das weitere Zinsbild prägen könnten.

Der Tag dürfte geprägt sein von volatilen Bewegungen, insbesondere im Devisen- und Anleihemarkt. Trader sollten daher aufmerksam bleiben und die Veröffentlichungen im Wirtschaftskalender genau im Blick behalten.

