Wirtschaftskalender: Börse heute mit Fokus auf Kanada & US-Stimmungsdaten

Das Wichtigste in Kürze Positive Futures – Börse heute mit freundlichem Start

Wirtschaftskalender: Kanada-Einzelhandelsumsätze im Fokus

US-Verbraucherstimmung & Inflationserwartungen am Nachmittag

Der Wirtschaftskalender liefert zum Wochenschluss mehrere wichtige Impulse für die Börse heute. Nach den zuletzt schwächer als erwarteten US-Inflationsdaten zeigen sich die Futures in Europa und den USA deutlich fester. Gleichzeitig bleibt die Marktreaktion auf die jüngste Entscheidung der Bank of Japan (BoJ) überraschend gelassen.

Im Fokus stehen heute vor allem kanadische Einzelhandelsumsätze sowie der Inflations- und Stimmungsbericht der University of Michigan, die das Sentiment zum Wochenausklang prägen dürften. 🚀 Key Takeaways (Alle Zeiten in deutscher Zeit) 📈 1. Positive Futures – Börse heute mit freundlichem Start Die Vorgaben für die Börse heute sind klar positiv: DAX-Future: +0,81 %

Nasdaq 100-Future: +0,5 %

Nikkei 225: +0,95 % Die Kursgewinne spiegeln vor allem die Erleichterung über die niedrigeren US-CPI-Daten wider. Gleichzeitig fiel die Reaktion auf die BoJ-Zinsentscheidung moderat aus. Bemerkenswert: In der offiziellen Erklärung wurde der bereits angekündigte Abbau der ETF-Bestände nicht erwähnt, obwohl dieser laut früheren Berichten Anfang 2026 starten sollte. 2. Wirtschaftskalender: Kanada-Einzelhandelsumsätze im Fokus Um 14:30 Uhr (MEZ) richtet sich der Blick auf Kanada: Einzelhandelsumsätze (Oktober): Prognose: 0,0 % MoM Vorher: –0,7 % MoM

Kern-Einzelhandelsumsätze: Prognose: 0,0 % MoM Vorher: +0,2 % MoM

Die Daten gelten als wichtiger Indikator für den privaten Konsum. Überraschungen könnten vor allem den kanadischen Dollar sowie rohstoffnahe Werte beeinflussen. Für die Börse heute sind sie ein potenzieller Volatilitätsfaktor am Nachmittag. 3. US-Verbraucherstimmung & Inflationserwartungen am Nachmittag Den Abschluss im heutigen Wirtschaftskalender bildet um 16:00 Uhr (MEZ) der Bericht der University of Michigan: Verbrauchererwartungen: 55,0 (Prognose = vorher)

Verbrauchervertrauen: 53,5 (zuvor 53,3)

5-Jahres-Inflationserwartung: 3,2 %

Inflationserwartung 1 Jahr: 4,1 % Nach den jüngsten CPI-Daten wird besonders genau darauf geachtet, ob sich die Inflationserwartungen weiter stabilisieren. Eine Entspannung würde die positive Stimmung an der Börse heute zusätzlich untermauern. 📌 Fazit: Wirtschaftskalender liefert Impulse – Börse heute konstruktiv Der heutige Wirtschaftskalender bietet zum Wochenschluss mehrere wichtige Orientierungspunkte. Positive Futures, stabile Reaktionen auf die BoJ und die Aussicht auf moderate Konjunkturdaten sprechen für eine freundliche Börse heute. 🟢 Chancen Rückenwind durch schwächere US-Inflation

Positive Futures in Europa & den USA

Stabile Inflationserwartungen 🔴 Risiken Überraschend schwache Konsumdaten aus Kanada

Anstieg der US-Inflationserwartungen

Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende Fazit:

Die Börse heute startet mit Rückenwind, bleibt jedoch datengetrieben. Anleger sollten den Wirtschaftskalender genau im Blick behalten, da insbesondere die US-Stimmungsdaten das Sentiment zum Wochenschluss noch drehen könnten. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.