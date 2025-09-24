Börse heute im Blick: Nach einem Wochenauftakt, geprägt von Reden der US-Notenbank (Fed) und den jüngsten PMI-Daten, dürfte der Mittwoch mit weniger wichtigen Veröffentlichungen für geringere Volatilität sorgen. Dennoch bleibt die Spannung hoch, da am Donnerstag weitere Fed-Statements folgen und am Freitag der wichtige PCE-Inflationsbericht auf der Agenda steht. Auch in Europa richtet sich der Fokus auf den Wirtschaftskalender: Besonders der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex für September wird erwartet. Während die Daten vor einem Monat noch eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit der deutschen Unternehmen zeigten, deutet der jüngste Rückgang der Einkaufsmanagerindizes (PMI) auf nachlassenden Optimismus hin. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen In den USA stehen die neuesten Zahlen zum Immobilienmarkt im Mittelpunkt. Die letzten Wochen signalisierten eine deutliche Abkühlung, was Sorgen über die Kaufkraft der Verbraucher weckt. Parallel richten sich die Blicke der Rohstoffmärkte auf den wöchentlichen EIA-Report zu Öl- und Gasbeständen, der ebenfalls entscheidende Impulse liefern könnte. ⏰ Detaillierter Wirtschaftskalender für den 24. September 2025: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 09:00 Uhr , Deutschland – Rede von Bundesbank-Mitglied Balz

10:00 Uhr , Deutschland – Ifo-Geschäftsklima September Business Climate Index: Prognose 89,3; zuvor 89,0 Aktuelle Lageeinschätzung: Prognose 86,5; zuvor 86,4 Geschäftserwartungen: Prognose 92,0; zuvor 91,6

14:30 Uhr , USA – Immobiliendaten für August Baugenehmigungen (m/m): Prognose -3,7 %; zuvor -2,2 % Baugenehmigungen (Einheiten): Prognose 1,312 Mio.; zuvor 1,362 Mio. Neue Hausverkäufe: Prognose 650.000; zuvor 652.000

16:30 Uhr , USA – EIA-Report Rohöl- und Benzinbestände, Raffinerie-Auslastung und Importe

19:00 Uhr , USA – Auktion 5-jähriger Staatsanleihen (zuvor 3,724 %)

