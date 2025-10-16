ASML Aktie stabilisiert sich – Aktien kaufen trotz China-Sorgen? 🧠

Einleitung

Die ASML Aktie steht wieder im Fokus der Anleger: Der niederländische Halbleiterausrüster versucht, die Bedenken rund um ein schwächeres Wachstum 2026 und den erwarteten Umsatzrückgang in China zu beruhigen. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und Handelsrisiken zeigt sich das Unternehmen robust – nicht zuletzt dank des anhaltenden KI-Booms. Doch die Frage bleibt: Sollte man jetzt ASML Aktien kaufen oder lieber abwarten?

► ASML WKN: A1J85V | ISIN: USN070592100 | Ticker: ASML.US

geschrieben von Jens Klatt

✅ Drei Key Takeaways

📉 Umsatzrückgang in China, aber stabile Gesamtprognose ASML erwartet für 2026 einen deutlichen Umsatzrückgang in China , bleibt jedoch zuversichtlich, dass der Gesamtumsatz nicht unter dem Niveau von 2025 liegen wird.

Die Prognose für 2025 bleibt mit einem Umsatzplus von rund 15 % und einer Bruttomarge von etwa 52 % bestehen.

Anleger reagierten positiv – die ASML Aktie legte zuletzt um 3,5 % zu und liegt 24 % im Jahresplus. 🤖 KI-Boom treibt Investitionen und Nachfrage Bestellungen im 3. Quartal beliefen sich auf 5,4 Mrd. Euro , getragen von der Nachfrage nach KI-Chips .

CEO Christophe Fouquet betonte, dass Künstliche Intelligenz langfristig Mehrwert für die Produktpalette schaffen werde.

Kooperationen – u. a. mit dem französischen KI-Unternehmen Mistral – stärken die Position von ASML im High-Tech-Sektor. ⚠️ Risiken & Markteinschätzungen Unsicherheiten bestehen durch mögliche US-Exportbeschränkungen und neue China-Zölle .

Experten wie Ben Barringer (Quilter Cheviot) rechnen für 2026 mit einem „ Jahr geringen Wachstums “, während 2027 wieder Auftrieb bringen könnte.

Analysten von Morgan Stanley, UBS und Jefferies bleiben optimistisch – getrieben von der steigenden Nachfrage nach Halbleiter-Ausrüstung im Zuge der AI-Chip-Produktion.

📊 Fundamentaldaten zur ASML Aktie (Q3 2025)

Kennzahl Wert / Prognose Nettoumsatz (Q3) 7,52 Mrd. € (Erwartung: 7,79 Mrd. €) Nettogewinn (Q3) 2,13 Mrd. € (Erwartung: 2,11 Mrd. €) Q4-Umsatzprognose 9,2–9,8 Mrd. € Bruttomarge 51–53 % Auftragseingang Q3 5,4 Mrd. € Jahreswachstum 2025 +15 %

🧠 Fazit: ASML Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?

Die ASML Aktie bleibt ein Schlüsselwert im Halbleitersektor. Trotz Unsicherheiten rund um China und geopolitische Risiken überzeugt das Unternehmen mit klarer Wachstumsstrategie, starker Marktposition und hoher Profitabilität.

Langfristig bietet ASML enormes Potenzial dank des KI-Trends und der steigenden Nachfrage nach Lithografiesystemen. Wer Aktien kaufen möchte, sollte mögliche Rücksetzer als Chance zum Einstieg betrachten – besonders mit Blick auf 2027, wenn die nächste Wachstumsphase beginnt.

ASML Aktie Chartanalyse – Daily:

ASML Aktie Chartanalyse – Daily:

❓ FAQ zur ASML Aktie

Frage 1:

💬 Wie steht die ASML Aktie aktuell da?

✅ Die ASML Aktie notiert nach den neuesten Quartalszahlen rund 3,5 % höher und hat seit Jahresbeginn +24 % zugelegt. Trotz schwächerer Nachfrage aus China bleibt das Unternehmen dank KI-Investitionen und stabiler Margen auf Wachstumskurs.

Frage 2:

💬 Sollte man jetzt ASML Aktien kaufen?

✅ Analysten wie Morgan Stanley, UBS und Jefferies zeigen sich optimistisch: Die ASML Aktie profitiert vom KI-Boom und der steigenden Nachfrage nach Halbleitertechnik. Rücksetzer könnten daher attraktive Einstiegsgelegenheiten für langfristige Anleger sein.

Frage 3:

💬 Wie sind die aktuellen Quartalszahlen von ASML?

✅ Der Nettoumsatz lag bei 7,52 Mrd. € (Erwartung: 7,79 Mrd. €) und der Nettogewinn bei 2,13 Mrd. €. Für das kommende Quartal erwartet ASML einen Umsatz zwischen 9,2 und 9,8 Mrd. € sowie eine Bruttomarge von 51–53 %.

Frage 4:

💬 Welche Risiken bestehen für die ASML Aktie?

✅ Die größten Risiken liegen in Exportbeschränkungen nach China, geopolitischen Spannungen und möglichen US-Zöllen auf Halbleitertechnologie. Dennoch bleibt die langfristige Wachstumsstory durch KI-getriebene Chipnachfrage intakt.

Frage 5:

💬 Wie profitiert ASML vom KI-Boom?

✅ ASML liefert hochentwickelte EUV-Lithografiesysteme, die für die Produktion moderner KI-Chips unerlässlich sind. Mit Aufträgen von über 5,4 Mrd. € im Q3 zählt das Unternehmen zu den wichtigsten Profiteuren des weltweiten KI- und Halbleiter-Booms.