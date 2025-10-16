Börse aktuell mit erhöhtem Risiko: Die Wahrscheinlichkeit eines bärischen Tagesverlaufs liegt bei 60 % , während Bullen nur eine 40 %-Chance haben. Trader sollten auf bestätigte Signale warten und kurzfristige Rücksetzer einplanen.

Technische Schlüsselzonen im Fokus: Wichtige Marken liegen bei 24.850 Punkten (SMA50) als Unterstützung und 25.048 Punkten (SMA200) als Widerstand. Erst ein Ausbruch über die SMA200 würde neue Aufwärtsperspektiven eröffnen.

Nasdaq in Konsolidierung: Der Index bleibt in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Solange sich der Nasdaq nicht nachhaltig über 25.050 Punkten etabliert, dominiert das neutrale bis leicht bärische Szenario.

Einleitung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.884 Punkten. Der Index konnte sich gestern im Handelsverlauf zunächst weiter nach Norden schieben. Die Aufwärtsbewegung lief am Nachmittag im Bereich der 25.100 Punkte aus. Zwar gab es moderate Versuche, sich über dieser Marke zu halten, der Verkaufsdruck, der sich nachfolgend eingestellt hat, war letztlich zu hoch. Das Tagestief wurde am Abend in einem dynamischen Impuls formatiert, der Rücksetzer aber direkt zurückgekauft. Im späteren Handel notierte der Index wieder über der 24.900 Punkte-Marke.

Der Nasdaq zeigte sich am Mittwoch volatil. Nach einem Start bei 24.884 Punkten konnte der Index zunächst weiter steigen und erreichte am Nachmittag ein Tageshoch bei 25.100 Punkten. Doch der anschließende Verkaufsdruck drückte die Kurse am Abend deutlich nach unten. Das Tagestief lag bei 24.664 Punkten, bevor sich der Markt wieder erholte und über 24.900 Punkten schloss.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte) 15.10. 25.113 24.664 24.931 449 14.10. 24.946 24.423 24.756 523

📊 Chartanalyse Nasdaq (1h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1-Stunden-Chart notierte der Nasdaq gestern oberhalb der SMA20 (24.955 Punkte) und lief bis an die SMA200 (25.048 Punkte). Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Linie gelang jedoch nicht. Nach einem Rücksetzer stabilisierte sich der Index erneut im Bereich der SMA20.

Bullisches Szenario:

Gelingt ein Stundenschluss über der SMA20 , besteht Potenzial für einen erneuten Test der SMA200 . Wird diese nachhaltig überwunden, wäre das ein positives Signal für steigende Kurse.

Bärisches Szenario:

Fällt der Nasdaq unter die SMA50 (24.850 Punkte), könnte sich das Chartbild eintrüben. Weitere Abgaben bis zum Wochentief wären möglich.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral

⏱ 4-Stunden-Chart – Übergeordnetes Bild

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart bewegt sich der Nasdaq aktuell zwischen SMA20 (24.868 Punkte) und SMA50 (25.040 Punkte). Die SMA200 bei 24.503 Punkten bleibt eine wichtige Unterstützung.

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 würde neue Chancen auf der Oberseite eröffnen.

Ein Rückfall unter die SMA20 hingegen stärkt das bärische Lager mit Zielrichtung SMA200.

Mittelfristige Nasdaq Prognose: neutral

📈 Ausblick & Handelsmarken für den 16.10.2025

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 24.953 Punkten, rund 69 Punkte höher als gestern.

Wir erwarten heute eine seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Bewegung.

Long-Szenario:

Stabilisierung über 24.953 Punkten → Kursziele:

24.965 – 25.050 – 25.118 – 25.255 – 25.348 Punkte

Short-Szenario:

Scheitert der Index an 24.953 Punkten → Abwärtsziele:

24.926 – 24.885 – 24.850 – 24.770 – 24.655 Punkte

Zentrale Unterstützungen und Widerstände:

Widerstände: 24.955 | 25.040 | 25.118 | 25.255 | 25.348

Unterstützungen: 24.868 | 24.850 | 24.773 | 24.554 | 24.413

Erwartete Tagesrange:

👉 25.177 bis 24.653 Punkte

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

📌 Fazit – Nasdaq Prognose & Börse aktuell

Die Nasdaq Prognose für den 16.10.2025 zeigt ein gemischtes Bild: Zwar konnten die Bullen gestern kurzzeitig Stärke zeigen, doch der Markt bleibt technisch fragil. Für Anleger an der Börse aktuell gilt es, die SMA50 und SMA200 genau zu beobachten. Erst ein stabiler Ausbruch über 25.050 Punkte würde das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen.

FAQ

🟢 Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 16.10.2025?

Die aktuelle Nasdaq Prognose für den 16.10.2025 ist neutral. Der Index notiert am Morgen bei rund 24.953 Punkten. Kurzfristig wird eine seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Bewegung erwartet. Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.850 Punkten, Widerstände bei 25.040 und 25.118 Punkten.

🟢 Wie entwickelt sich die Börse aktuell beim Nasdaq?

An der Börse aktuell zeigt sich der Nasdaq volatil. Nach anfänglichen Gewinnen kam es zu Gewinnmitnahmen. Solange der Index unter 25.050 Punkten bleibt, ist mit weiteren Rücksetzern zu rechnen. Erst ein Anstieg über diese Marke könnte neue Aufwärtspotenziale freisetzen.

🟢 Welche technischen Marken sind heute für den Nasdaq wichtig?

Wichtige technische Marken laut Chartanalyse:

SMA20: 24.955 Punkte

SMA50: 24.850 Punkte

SMA200: 25.048 Punkte

Ein nachhaltiger Bruch über die SMA200 wäre ein positives Signal, während ein Fall unter die SMA50 die Nasdaq Prognose kurzfristig eintrüben würde.

🟢 Wie lautet die kurzfristige Einschätzung der Nasdaq Prognose?

Kurzfristig bleibt die Nasdaq Prognose für den 16.10.2025 neutral. Das Chance-Risiko-Verhältnis spricht aktuell leicht zugunsten der Bären. Die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario liegt bei 60 %, während das bullische Szenario eine 40 %-Chance hat.

🟢 Welche Tagesrange wird für den Nasdaq heute erwartet?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.177 Punkten auf der Oberseite und 24.653 Punkten auf der Unterseite. Diese Range ergibt sich aus den technischen Unterstützungs- und Widerstandsmarken laut Nasdaq Prognose und spiegelt das aktuelle Marktumfeld an der Börse wider.

🟢 Was bedeutet die Nasdaq Prognose für Anleger an der Börse aktuell?

Für Anleger bedeutet die Nasdaq Prognose am 16.10.2025 erhöhte Vorsicht. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase, und die Volatilität bleibt hoch. Wer kurzfristig handelt, sollte auf Bestätigung über 25.050 Punkte warten, bevor Long-Positionen attraktiv werden.