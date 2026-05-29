Wirtschaftskalender heute: Inflation Deutschland & DAX im Fokus

Die Börse heute richtet ihren Blick vor allem auf Deutschland. Im Mittelpunkt des Wirtschaftskalenders stehen wichtige Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten, die die Erwartungen an die nächste Zinssitzung der Europäischen Zentralbank beeinflussen könnten.

Die Finanzmärkte rechnen derzeit mit einer Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei rund 85 %. Entsprechend hoch ist die Bedeutung der heute veröffentlichten Inflationszahlen für Anleger, Analysten und Notenbanker.

Bereits am Vormittag stehen deutsche Arbeitsmarktdaten auf der Agenda. Die Arbeitslosenquote dürfte unverändert bei 6,4 % bleiben, während die Zahl der Arbeitslosen voraussichtlich um 10.000 steigen wird. Im Vormonat lag der Anstieg noch bei 20.000.

Der Höhepunkt im heutigen Wirtschaftskalender folgt jedoch am Mittag mit den vorläufigen deutschen Inflationsdaten. Der Verbraucherpreisindex (CPI) wird voraussichtlich von 2,9 % auf 2,8 % im Jahresvergleich zurückgehen. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) dürfte dagegen unverändert bei 2,9 % im Jahresvergleich liegen.

Sollten die Inflationsdaten höher ausfallen als erwartet, könnten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der EZB zunehmen. Ein restriktiverer Ausblick der Notenbank könnte kurzfristig Druck auf den DAX ausüben, auch wenn der deutsche Leitindex weiterhin nahe seiner Rekordstände notiert.

Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick

(alle Angaben in deutscher Zeit)

Europa

09:00 Uhr - Schweiz: KOF-Frühindikator (Prognose: 98,0 | Vorher: 97,9)

09:00 Uhr - Spanien: Vorläufiger Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich (Vorher: 3,2 %)

09:00 Uhr - Spanien: Vorläufiger Verbraucherpreisindex im Monatsvergleich (Prognose: 0,2 % | Vorher: 0,4 %)

Deutschland

09:55 Uhr - Arbeitslosenquote (Prognose: 6,4 % | Vorher: 6,4 %)

09:55 Uhr - Veränderung der Arbeitslosigkeit, saisonbereinigt (Prognose: +10.000 | Vorher: +20.000)

09:55 Uhr - Gesamtzahl der Arbeitslosen, saisonbereinigt (Vorher: 3,006 Mio.)

Italien

10:00 Uhr - Arbeitslosenquote (Prognose: 5,3 % | Vorher: 5,2 %)

Deutsche Inflationsdaten der Bundesländer

10:00 Uhr - Sachsen: Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich

10:00 Uhr - Nordrhein-Westfalen: Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich

10:00 Uhr - Bayern: Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich

Italienische Inflationsdaten

11:00 Uhr - Vorläufiger HVPI im Jahresvergleich (Prognose: 3,3 % | Vorher: 2,8 %)

11:00 Uhr - Vorläufiger Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich (Prognose: 3,1 % | Vorher: 2,7 %)

Italienisches BIP

12:00 Uhr - Endgültiges BIP im Quartalsvergleich (Prognose: 0,2 % | Vorher: 0,2 %)

12:00 Uhr - Endgültiges BIP im Jahresvergleich (Prognose: 0,7 % | Vorher: 0,7 %)

Deutschland: Inflationsdaten

14:00 Uhr - Vorläufiger Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich (Prognose: 2,8 % | Vorher: 2,9 %)

14:00 Uhr - Vorläufiger HVPI im Jahresvergleich (Prognose: 2,9 % | Vorher: 2,9 %)

14:00 Uhr - Vorläufiger Verbraucherpreisindex im Monatsvergleich (Prognose: 0,1 % | Vorher: 0,6 %)

Nordamerika

14:30 Uhr - Kanada: Annualisiertes BIP im Quartalsvergleich (Prognose: 1,5 % | Vorher: -0,6 %)

14:30 Uhr - Kanada: BIP im Monatsvergleich (Prognose: 0,0 % | Vorher: 0,2 %)

14:30 Uhr - USA: Lagerbestände Großhandel im Monatsvergleich (Prognose: 0,8 % | Vorher: 1,3 %)

14:30 Uhr - USA: Handelsbilanz Güter (Prognose: -87,0 Mrd. USD | Vorher: -87,45 Mrd. USD)

15:45 Uhr - USA: Chicago PMI (Prognose: 50,3 | Vorher: 49,2)

Börse heute: DAX vor entscheidendem Widerstand

Der DAX bleibt aus technischer Sicht einer der stärksten Aktienindizes weltweit. Nach der Erholung der Korrektur aus dem Frühjahr notiert der deutsche Leitindex erneut in der Nähe seiner Rekordstände bei rund 25.200 Punkten.

Trend bleibt klar aufwärtsgerichtet

Der DAX handelt weiterhin oberhalb des 50-Tage-EMA bei 24.620 Punkten sowie des 200-Tage-EMA bei 24.215 Punkten. Die Serie höherer Hochs und höherer Tiefs bestätigt den intakten Aufwärtstrend.

Wichtige Widerstände

25.250 bis 25.350 Punkte (Rekordhoch)

25.500 Punkte (psychologisches Kursziel)

26.000 Punkte (erweitertes Aufwärtsziel)

Wichtige Unterstützungen

24.900 bis 25.000 Punkte

24.600 Punkte (50-Tage-EMA)

24.200 Punkte (200-Tage-EMA)

23.700 Punkte (Tiefs vom April)

Technische Indikatoren

Der MACD bleibt oberhalb der Nulllinie und signalisiert weiterhin positives Momentum. Gleichzeitig notiert der RSI bei etwa 60 Punkten und damit deutlich unter dem überkauften Bereich.

DAX-Ausblick

Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über die Zone zwischen 25.250 und 25.350 Punkten, könnte der DAX in eine neue Phase der Kursfindung eintreten. In diesem Fall rücken die Bereiche 25.500 und 26.000 Punkte in den Fokus.

Sollte der Ausbruch dagegen scheitern, wären zunächst Rücksetzer in Richtung 25.000 Punkte denkbar. Ein Rückgang unter den 50-Tage-EMA bei 24.600 Punkten würde das erste ernstzunehmende Schwächesignal liefern.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: Wirtschaftskalender bestimmt die Richtung an der Börse heute

Für die Börse heute stehen die deutschen Inflationsdaten klar im Mittelpunkt. Der Wirtschaftskalender liefert mehrere potenziell marktbewegende Veröffentlichungen, die Einfluss auf die Zinserwartungen für die EZB und damit auch auf die Entwicklung des DAX haben könnten. Besonders die Inflationszahlen um 14:00 Uhr MESZ dürften den weiteren Handelsverlauf maßgeblich bestimmen.

SO SEHEN SIEGER AUS!