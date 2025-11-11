mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
10:35 · 11. November 2025

Wirtschaftskalender: Deutschlands ZEW-Index und US-NFIB-Index im Fokus

Börse heute & Wirtschaftskalender – ZEW Index, NFIB Optimismus & Unternehmenszahlen
Das Wichtigste in Kürze
EUR/USD
Devisen
-
-
  • Wirtschaftsdaten im Fokus
  • Zentralbanken im Rampenlicht 
  • Unternehmenszahlen als Marktimpuls 

Obwohl sich der drohende US-Regierungsstillstand offenbar dem Ende zuneigt, verzögern sich weiterhin die Veröffentlichungen wichtiger amerikanischer Wirtschaftsdaten. Anleger richten ihren Blick daher auf sekundäre Konjunkturindikatoren, die heute im Mittelpunkt stehen.

Im Wirtschaftskalender stehen besonders zwei Stimmungsindikatoren im Fokus:

  • Deutschland: Der ZEW-Index zur wirtschaftlichen Stimmung (erwartet bei 41 Punkten nach 39,3 im Oktober)

  • USA: Der NFIB Small Business Optimism Index (erwartet bei 93,3 nach 98,8 im September)

Diese Daten geben einen Einblick in das Vertrauen von Unternehmen und Investoren – ein zentraler Faktor für die aktuelle Lage an der Börse heute.

Zentralbank-Redner und Marktimpulse

Mehrere Vertreter führender Zentralbanken werden heute sprechen, was zusätzliche Impulse für Devisen- und Anleihemärkte liefern könnte:

  • 10:30 Uhr dt. Zeit: EZB – Vujcic, Sleijpen | BoE – Greene

  • 15:30 Uhr dt. Zeit: EZB – Kocher

  • 18:45 Uhr dt. Zeit: EZB – Escriva

Die Äußerungen könnten Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik geben – ein wichtiger Einflussfaktor für die Börsenentwicklung.

Unternehmenszahlen im Fokus

Am Unternehmenssektor stehen heute vor allem zweitrangige, aber dennoch marktbewegende Quartalszahlen an. Besonders beachtet werden:

  • Vor US-Handelsbeginn: Sea Ltd (Singapur), AngloGold Ashanti, Nebius Group, Fermi

  • Nach US-Börsenschluss: Alcon, Korea Electric Power, Oklo Inc, Amdocs Limited

Sea Ltd, der größte Technologiekonzern Südostasiens, wird mit Spannung erwartet. Zudem steht Oklo, ein US-Nukleartechnologie-Unternehmen, im Rampenlicht – dessen Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 400 % gestiegen, bevor sie zuletzt etwa 40 % nachgab.

Fazit: Wichtige Orientierung für Anleger

Der heutige Wirtschaftskalender liefert entscheidende Hinweise für die Börse heute: Während Anleger auf Signale aus dem ZEW-Index und den NFIB-Daten warten, könnten auch Zentralbank-Reden und Unternehmenszahlen neue Marktbewegungen auslösen.

Bleiben Sie informiert – der Wirtschaftskalender ist Ihr tägliches Werkzeug, um die Entwicklungen an der Börse besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

 

 

