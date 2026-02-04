Börse heute: Märkte im Blick | Wirtschaftskalender & Quartalszahlen

Das Wichtigste in Kürze Gemischte Marktstimmung zum Handelsstart

Quartalszahlen liefern selektive Impulse

Wirtschaftskalender als zentraler Kurstreiber

Die Börse heute zeigt sich zur Wochenmitte mit einer überwiegend gemischten Tendenz. Nach dem deutlichen Abverkauf an der Wall Street am Vortag deuten die Futures vor dem Handelsstart in Europa auf eine leichte Gegenbewegung hin. Der DE40 notiert aktuell rund 0,3 % im Plus, der EU50 legt um 0,19 % zu. Auch die US-Indizes signalisieren eine freundliche Eröffnung: Nasdaq +0,22 %, S&P 500 +0,26 %. Auf dem europäischen Parkett standen zuletzt zahlreiche Quartalszahlen im Fokus. Unternehmen wie UBS, Novartis und Crédit Agricole haben ihre Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt und damit neue Impulse für die Börse heute geliefert. Quartalszahlen im Überblick UBS – Ergebnisse Q4 2025 Vorsteuergewinn: 1,70 Mrd. USD (Erwartung: 1,46 Mrd. USD)

Nettogewinn: 1,20 Mrd. USD (Erwartung: 966,7 Mio. USD)

Aktienrückkauf: 3 Mrd. USD im Jahr 2026, weitere Maßnahmen geplant

Erwartete zusätzliche Kosteneinsparungen 2026: 2,8 Mrd. USD Crédit Agricole – Ergebnisse Q4 Umsatz: 6,97 Mrd. EUR (Erwartung: 6,78 Mrd. EUR)

Nettogewinn: 1,03 Mrd. EUR (Erwartung: 1,10 Mrd. EUR)

CIB-Umsatz: 2,15 Mrd. EUR (Erwartung: 2,14 Mrd. EUR)

Nettogewinn französisches Privatkundengeschäft: 150 Mio. EUR (−18 % im Jahresvergleich)

Betriebskosten: 4,10 Mrd. EUR (Erwartung: 3,90 Mrd. EUR) Novartis – Ergebnisse Q4 Umsatz: 13,34 Mrd. USD (Erwartung: 13,68 Mrd. USD)

Gewinn je Aktie (Basis): 2,03 USD (Erwartung: 2,01 USD)

Dividende für das Geschäftsjahr: 3,70 CHF

Ausblick 2026: Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich Wirtschaftskalender: Diese Termine sind heute wichtig Ein Blick auf den Wirtschaftskalender ist heute besonders relevant. Im weiteren Tagesverlauf stehen unter anderem folgende Veröffentlichungen und Ereignisse an: Finaler PMI für den Dienstleistungssektor (Januar) aus mehreren Ländern

Vorläufiger HVPI der Eurozone (Januar)

Vorläufiger CPI Italien (Januar)

ADP-Arbeitsmarktbericht USA (Januar)

ISM Services Index USA (Januar)

Protokoll der Riksbank-Sitzung (Januar)

Ankündigung zur staatlichen Refinanzierung

Zinsentscheidung der NBP

