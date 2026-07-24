Wirtschaftskalender: Börse heute mit PMI, DAX & Fed

Das Wichtigste in Kürze Der Wirtschaftskalender wird heute von den PMI-Daten aus Europa und den USA dominiert.

wird heute von den PMI-Daten aus Europa und den USA dominiert. Die Börse heute bleibt stark von Ölpreis, Nahost-Konflikt und Inflationserwartungen beeinflusst.

bleibt stark von Ölpreis, Nahost-Konflikt und Inflationserwartungen beeinflusst. Quartalszahlen großer US-Unternehmen könnten zusätzliche Impulse für die Märkte liefern.

Die Börse heute wird von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und gemischten Unternehmenszahlen aus dem Technologiesektor bestimmt. Im Wirtschaftskalender stehen vor allem die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus Europa und den USA im Mittelpunkt. Anleger beobachten außerdem die Entwicklung am Ölmarkt, steigende Inflationserwartungen sowie wichtige Quartalsberichte aus den USA. Börse heute: Ölpreis und Nahost-Konflikt belasten die Stimmung Die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten bleibt der wichtigste Risikofaktor für die Finanzmärkte. Neue US-Angriffe auf iranische Ziele sowie Huthi-Attacken auf saudische Öltanker schüren Sorgen über mögliche Unterbrechungen wichtiger Handelsrouten durch die Straße von Hormus und das Rote Meer. Gleichzeitig soll der Iran mehrere Vermittlungsversuche der Golfstaaten zurückgewiesen haben. Der Brent-Ölpreis notiert weiterhin über 100 US-Dollar je Barrel. Die steigenden Energiepreise treiben erneut die Inflationserwartungen und lassen die Anleiherenditen steigen. Der Markt preist inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von rund 30 bis 40% für eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank Fed ein. Zusätzlichen Druck auf den Technologiesektor üben die Kursverluste bei Alphabet und Tesla aus. Anleger sorgen sich über steigende Investitionen in Künstliche Intelligenz und eine Verschlechterung der Cashflows. Nach den deutlichen Verlusten des Vortages erholen sich die Futures auf die wichtigsten Aktienindizes jedoch etwas, da aktuell keine neuen negativen Nachrichten eingepreist werden müssen. Wirtschaftskalender heute: PMI-Daten im Mittelpunkt Im heutigen Wirtschaftskalender stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus Europa und den USA im Fokus. Die Daten geben Hinweise darauf, ob die gestiegenen Energiepreise bereits die wirtschaftliche Aktivität belasten. Wirtschaftsdaten aus Asien Japan: Die VPI-Inflation stieg im Jahresvergleich auf 1,7% nach zuvor 1,5% und entsprach den Erwartungen. Die Kerninflation erhöhte sich von 1,4% auf 1,6%.

Die VPI-Inflation stieg im Jahresvergleich auf 1,7% nach zuvor 1,5% und entsprach den Erwartungen. Die Kerninflation erhöhte sich von 1,4% auf 1,6%. Japan: Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe verbesserte sich im Juli auf 54,7 Punkte. Der Dienstleistungsindex fiel dagegen leicht auf 51,9 Punkte.

Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe verbesserte sich im Juli auf 54,7 Punkte. Der Dienstleistungsindex fiel dagegen leicht auf 51,9 Punkte. Australien: Der Composite-PMI stieg von 50,4 auf 52,6 Punkte. Der Dienstleistungssektor erreichte 53,0 Punkte, das verarbeitende Gewerbe 51,7 Punkte.

Der Composite-PMI stieg von 50,4 auf 52,6 Punkte. Der Dienstleistungssektor erreichte 53,0 Punkte, das verarbeitende Gewerbe 51,7 Punkte. Indien: Der Composite-PMI sank von 57,1 auf 54,3 Punkte und erreichte den niedrigsten Stand seit mehr als vier Jahren. Auch der Dienstleistungsindex fiel deutlich. Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine heute (alle Angaben in deutscher Zeit) Uhrzeit Ereignis 08:00 Deutschland: GfK-Verbrauchervertrauen (-29,6; erwartet: -28,5) 08:00 Großbritannien: Einzelhandelsumsätze Juni (1,0% im Monatsvergleich, 4,2% im Jahresvergleich) 09:15 Frankreich: Vorläufige PMI-Daten Juli 09:30 Deutschland: Vorläufige PMI-Daten Juli 10:00 Eurozone: Vorläufige PMI-Daten Juli 10:30 Großbritannien: Vorläufige PMI-Daten Juli 14:30 Kanada: Erzeugerpreise Juni 15:45 USA: Vorläufige PMI-Daten Juli 16:00 USA: Verkäufe neuer Häuser Juni Quartalszahlen heute Vor US-Börsenbeginn veröffentlichen unter anderem: American Express

Verizon Communications

NextEra Energy

HCA Healthcare

SLB Börse heute: Drei Märkte im Fokus Brent Der Ölpreis bleibt der wichtigste Treiber für geopolitische Risiken und Inflation. Ein nachhaltiger Anstieg über 100 US-Dollar könnte die Anleiherenditen weiter steigen lassen und Zinserhöhungserwartungen verstärken. DAX Der DAX dürfte zunächst von den überraschend starken deutschen PMI-Daten profitieren. Hohe Energiepreise und die Schwäche im Dienstleistungssektor begrenzen jedoch das Aufwärtspotenzial. Besonders wichtig werden die PMI-Daten der Eurozone. USD/JPY Das Währungspaar bewegt sich weiterhin nahe mehrjähriger Höchststände, gestützt durch steigende US-Renditen. Eine weitere Aufwertung des US-Dollars könnte die Wahrscheinlichkeit einer Intervention der japanischen Behörden am Devisenmarkt erhöhen. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Die veröffentlichten PMI-Daten liefern frühe Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung und mögliche Auswirkungen hoher Energiepreise. Welche Ereignisse bewegen die Börse heute?

Im Fokus stehen der Nahost-Konflikt, der Ölpreis, Inflationserwartungen, PMI-Daten und US-Quartalszahlen. Welche Märkte sollten Anleger heute beobachten?

Besonders relevant sind der DAX, Brent-Öl und das Währungspaar USD/JPY.

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