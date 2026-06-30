Wirtschaftskalender: Die Märkte warten auf die US-JOLTS-Daten, die Verbraucherstimmungsdaten und die Nike-Geschäftszahlen

Das Wichtigste in Kürze China überrascht positiv: Die Einkaufsmanagerindizes (PMI) signalisieren eine anhaltende Expansion der Wirtschaft.

Deutschland im Fokus: Inflationsdaten und Einzelhandelsumsätze liefern wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung.

US-Daten am Nachmittag: JOLTS-Stellenangebote und Verbrauchervertrauen könnten die Börse heute deutlich bewegen.

Die Börse heute richtet ihren Blick auf einen prall gefüllten Wirtschaftskalender. Nach positiven Konjunktursignalen aus China und überraschend starken Einzelhandelsumsätzen in Deutschland warten Anleger gespannt auf die deutschen Inflationsdaten sowie wichtige US-Konjunkturindikatoren. Besonders der JOLTS-Bericht zu den offenen Stellen und das Verbrauchervertrauen des Conference Board könnten den weiteren Handelsverlauf maßgeblich beeinflussen. Darüber hinaus stehen mehrere Reden hochrangiger Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Aussagen zur Inflation und zur künftigen Zinspolitik dürften sowohl den Euro als auch die europäischen Aktienmärkte bewegen. 🌍 Wirtschaftskalender: Positive Signale aus China Der Handelstag begann mit erfreulichen Wirtschaftsdaten aus Asien. Die wichtigsten Kennzahlen: 🏭 NBS-PMI Verarbeitendes Gewerbe: 50,3 (Prognose: 50,0)

🏢 Dienstleistungs-PMI: 50,2

📈 Gesamt-PMI: 50,6 Alle drei Indikatoren liegen oberhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten und deuten auf eine stabile wirtschaftliche Entwicklung in China hin. Börse heute: Deutschland liefert gemischte Signale Auch aus Deutschland kommen wichtige Konjunkturdaten. Positiv überraschten: 🛍️ Einzelhandelsumsätze steigen um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr.

📈 Im Monatsvergleich ergibt sich ein Plus von 1,1 %. Weniger erfreulich: 👥 Arbeitslosenquote steigt auf 6,5 % .

📉 Die Veränderung der Arbeitslosenzahlen fällt höher aus als zuletzt. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Fokus auf die Veröffentlichung der deutschen Inflationsdaten. 💶 EZB-Reden rücken in den Mittelpunkt Mehrere Mitglieder der Europäischen Zentralbank treten heute öffentlich auf. Im Fokus stehen: 🏦 Luis de Guindos

🏦 Isabel Schnabel

🏦 Philip Lane (zwei Auftritte) Anleger hoffen auf neue Hinweise zum weiteren Zinspfad sowie zur Einschätzung der Inflation im Euroraum. Frankreich: Inflation fällt schwächer aus Auch Frankreich liefert wichtige Daten. Die vorläufigen Inflationszahlen zeigen: 📉 Verbraucherpreise steigen um 1,8 % statt der erwarteten 2,0 % .

📊 Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) bleibt bei 0,0 %. Die Zahlen könnten die Erwartungen an weitere Zinsschritte der EZB beeinflussen. US-Daten bestimmen die Börse heute am Nachmittag Der Nachmittag steht ganz im Zeichen der amerikanischen Wirtschaft. Im Wirtschaftskalender stehen: 🏘️ S&P/Case-Shiller-Hauspreisindex

🏠 FHFA-Hauspreisindex

🏭 Chicago PMI

💼 JOLTS-Stellenangebote

😊 Verbrauchervertrauen des Conference Board

🏦 Rede von Fed-Mitglied Christopher Waller Vor allem der Arbeitsmarktbericht (JOLTS) und das Verbrauchervertrauen gelten als wichtige Indikatoren für die weitere Geldpolitik der US-Notenbank. 👟 Nike eröffnet die Berichtssaison Nach US-Börsenschluss richtet sich der Blick auf die Unternehmensseite. Im Fokus: 👟 Nike veröffentlicht seine Quartalszahlen.

📊 Die Ergebnisse könnten wichtige Impulse für den Konsumgütersektor liefern. Anleger achten insbesondere auf Aussagen zur Nachfrageentwicklung und zum Ausblick für das zweite Halbjahr. 👀 Worauf Anleger heute achten sollten Für die Börse heute sind vor allem folgende Themen entscheidend: Deutsche Inflationsdaten

US-Arbeitsmarkt (JOLTS)

😊 US-Verbrauchervertrauen

🏦 Aussagen führender EZB- und Fed-Vertreter

👟 Quartalszahlen von Nike Diese Ereignisse könnten die Richtung an den Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkten maßgeblich beeinflussen. ⚠️ Risiken für die Börse heute Anleger sollten insbesondere folgende Unsicherheitsfaktoren im Blick behalten: 📈 Überraschungen bei den Inflationsdaten

🏦 Veränderungen der Zinserwartungen

📊 Schwächere Konjunkturdaten aus den USA oder Europa

🌍 Geopolitische Entwicklungen Diese Faktoren könnten kurzfristig zu einer höheren Volatilität führen. 🧾 Fazit: Wirtschaftskalender liefert zahlreiche Impulse für die Börse heute Der heutige Wirtschaftskalender zählt zu den wichtigsten der laufenden Handelswoche. Positive Konjunkturdaten aus China sorgen zwar für einen freundlichen Start, doch im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke auf die deutschen Inflationszahlen sowie die entscheidenden US-Wirtschaftsdaten. Für die Börse heute dürften insbesondere der JOLTS-Bericht, das Verbrauchervertrauen und die Aussagen der EZB-Vertreter darüber entscheiden, ob die positive Marktstimmung anhält oder neue Volatilität aufkommt. Anleger sollten daher den weiteren Nachrichtenfluss aufmerksam verfolgen. EURUSD Prognose - Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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