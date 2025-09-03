Börse heute im Fokus: Warten auf Konjunkturdaten und Zinsentscheide Während die Schlagzeilen rund um Donald Trumps Zölle in den Hintergrund rücken, richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger heute stärker auf den Wirtschaftskalender. Im Mittelpunkt stehen wichtige Konjunkturdaten aus Europa und den USA, die neue Impulse für die Märkte geben könnten. In Europa rückt vor allem eine Reihe von Services-PMI-Berichten ins Rampenlicht. Analysten erwarten die schnellste Beschleunigung seit März. Ergänzend dazu spricht EZB-Präsidentin Christine Lagarde, und die polnische Notenbank (MPC) verkündet ihre Zinsentscheidung. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auch in den USA bleibt es spannend: Der JOLTS-Arbeitsmarktbericht für Juli wird mit Spannung erwartet. Nach den zuletzt schwächeren ISM-Daten suchen Investoren nach weiteren Hinweisen auf mögliche Zinssenkungen der Fed. Zusätzlich tritt FOMC-Mitglied Neel Kashkari mit einem Interview in den Vordergrund. ⏰ Detaillierter Wirtschaftskalender für den 3. September 2025: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 09:15, Spanien – August PMI:

Dienstleistungs-PMI: Prognose 54,4 (zuvor 55,1)

09:30, UK – BoE MPC Mann Rede

09:30, Eurozone – Rede EZB-Präsidentin Lagarde

09:50, Frankreich – August PMI:

Composite: Prognose 49,8 (zuvor 48,6)

Dienstleistungs-PMI: Prognose 49,7 (zuvor 48,5)

09:55, Deutschland – August PMI:

Composite: Prognose 50,9 (zuvor 50,6)

Dienstleistungs-PMI: Prognose 50,1 (zuvor 50,6)

10:00, Eurozone – August PMI:

Dienstleistungs-PMI: Prognose 50,7 (zuvor 51,0)

Composite: Prognose 51,1 (zuvor 50,9)

10:30, UK – August PMI:

Dienstleistungs-PMI: Prognose 53,6 (zuvor 51,8)

Composite: Prognose 53,0 (zuvor 51,5)

11:30, Deutschland – 10-jährige Bund-Auktion

Zuvor: 2,690 %

14:00, Polen – September Zinsentscheid:

Prognose 4,75 % (zuvor 5,00 %)

14:30, Kanada – Q2 Arbeitsproduktivität (q/q):

Prognose -0,2 % (zuvor 0,2 %)

15:15, UK – BoE Treasury Committee Hearings

16:00, USA – Juli Aufträge langlebiger Güter:

Fabrikaufträge ex-Transport: zuvor 0,4 % im Monatsvergleich

Fabrikaufträge gesamt: Prognose -1,3 % im Monatsvergleich (zuvor -4,8 %)

Durables ex-Transport: zuvor 1,1 % im Monatsvergleich

Durables ex-Defense: Prognose -2,5 % im Monatsvergleich (zuvor -2,5 %)

16:00, USA – JOLTS-Stellenangebote (Juli):

Prognose 7,380 Mio. (zuvor 7,437 Mio.)

19:30, USA – Rede FOMC-Mitglied Kashkari

20:00, USA – Beige Book

22:30, USA – EIA Ölmarktbericht:

