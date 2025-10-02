Wirtschaftskalender: Dünne Agenda durch US-Shutdown – Tech treibt Märkte (02.10.2025)

📊 Wirtschaftskalender & Börse aktuell: Leichte Agenda wegen US-Shutdown Einleitung Die Börse aktuell profitiert von Gewinnen im Technologiesektor, während der heutige Wirtschaftskalender ungewöhnlich leicht ausfällt. Grund dafür ist der US-Government Shutdown, der die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten wie der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Auftragseingänge langlebiger Güter (Revision) verhindert hat. Anleger richten ihren Blick deshalb auf Unternehmensmeldungen sowie Reden von Notenbankern. 🔑 Key Takeaways Datenlücke durch Shutdown: Keine US-Arbeitsmarktdaten, Fokus auf alternative Indikatoren.

Tech treibt Börse: Positive Reaktion auf schwache ADP-Daten & neue Partnerschaften im KI-Sektor.

Wirtschaftskalender: Wenige, aber wichtige Termine aus der Eurozone und den USA. 📅 Wirtschaftskalender (MESZ) (alle Angaben in deutscher Zeit) 11:00 Uhr (Eurozone): Arbeitslosenquote – erwartet 6,2 % (zuvor 6,2 %)

16:00 Uhr (USA): Auftragseingänge Industrie – erwartet +1,4 % (zuvor -1,3 %)

16:30 Uhr (USA): Veränderung der Erdgaslagerbestände (EIA) – erwartet +66 bcf (zuvor +75 bcf) 🏦 Reden von Zentralbankern (MESZ) (alle Angaben in deutscher Zeit) 15:35 Uhr: EZB-Mitglied Makhlouf

16:30 Uhr: Fed-Mitglied Logan

18:00 Uhr: EZB-Mitglied Villeroy

19:30 Uhr: EZB-Vizepräsident de Guindos 📈 Börse aktuell: Tech-Sektor gibt den Ton an Die US-Indizes legen zu, getrieben von Technologieaktien. Gründe dafür: ADP-Daten : Schwacher Arbeitsmarktbericht schwächt die Bedeutung der nicht veröffentlichten NFP-Zahlen ab und lässt Hoffnung auf Zinssenkungen der Fed steigen.

