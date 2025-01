Wirtschaftskalender: Ein einfacher Makrokalender; US-Konferenz-Board-Leitindikatorenindex im Fokus

Europäische Indexkontrakte werden unverändert gehandelt, obwohl der DAX / DE40 um 0,14 % zulegt; in Asien verzeichnen wir Gewinne, außer in China, wo CHN.cash fast 1,2 % verliert.

um 0,14 % zulegt; in Asien verzeichnen wir Gewinne, außer in China, wo fast 1,2 % verliert. Ein leichter Makrokalender für die Märkte; wir werden Daten aus Polen und den Conference Board Index der Frühindikatoren aus den USA (für Dezember) erfahren

Zwei große Unternehmen aus dem DJIA werden ihre Ergebnisse bekannt geben; Procter & Gamble und Johnson & Johnson Die Stimmung an den globalen Aktienmärkten ist heute überwiegend positiv, nachdem es gestern an der Wall Street einen Aufwärtstrend gab. Heute werden keine Makrodaten bekannt gegeben, die die Marktvolatilität durcheinanderbringen könnten. Die Aufmerksamkeit wird sich auf die Unternehmensergebnisse verlagern, bei denen mehr als ein Dutzend große US-Unternehmen Quartalsberichte vorlegen werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 21:00 Uhr, Polen, Beschäftigungsänderung für Dezember: erwartet -0,5 % gegenüber -0,5 % zuvor Löhne, erwartet um 11,2 % gegenüber 10,5 % zuvor

Industrieproduktion, erwartet -1,5 % gegenüber 1,8 % zuvor

Industrieausgabepreise, erwartet -3,7 % im Jahresvergleich gegenüber -2,5 % zuvor 14:30 Uhr, Kanada, IPPI-Inflation für Dezember, erwartet 0,7 % gegenüber 0,6 % zuvor 16:00 Uhr, USA, Conference Board Leading Indicators Index 0,3 % im Monatsvergleich gegenüber 0 % zuvor Reden der Zentralbanker 16:15 Uhr Lagarde von der EZB

19:30 Uhr Nagel von der Bundesbank Finanzergebnisse Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Abbott Labs, Textron, Teledyne Technologies, Teradyne, Halliburton, Kinder Morgan, Steel Dynamics Wir zahlen Zinsen, während Sie auf die perfekte Investitionsmöglichkeit warten!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.