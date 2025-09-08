Wirtschaftskalender: Ein ruhiger Start in eine interessante Handelswoche

Fast alle wichtigen Makro-Daten für den heutigen Tag liegen bereits hinter uns

Die gesamte Woche wird jedoch voller interessanter Makro-Daten sein

Vor der Eröffnung der Kassahandelssitzung in Europa legen die Index-Futures an Wert zu Obwohl der Wirtschaftskalender für die heutige Sitzung fast leer ist, war die asiatische Sitzung reich an mehreren interessanten makroökonomischen Aspekten. Die europäischen Aktienfutures deuten auf eine höhere Eröffnung des Kassamarktes hin, wobei die Euro Stoxx 50-Futures derzeit um fast 0,25 % zulegen. Der Kalender für den Rest des Tages umfasst den Sentix-Index der Eurozone (September) und die US-Verbraucherkreditdaten (Juli).

