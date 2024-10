Wirtschaftskalender: Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich und kanadische Daten im Fokus ❗

Der heutige Handelstag wird von der geldpolitischen Entscheidung und der Pressekonferenz der Bank of Japan sowie von der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten aus Großbritannien, der Eurozone und Kanada dominiert werden. Die BOJ hat ihren kurzfristigen Zinssatz erwartungsgemäß unverändert bei 0,25 % belassen und damit ihren vorsichtigen Ansatz bei der Straffung der Geldpolitik beibehalten. Investoren werden die Pressekonferenz von Gouverneur Kazuo Ueda genau beobachten, um Hinweise auf die zukünftige politische Ausrichtung zu erhalten. Darüber hinaus werden die Einzelhandelsumsätze aus dem Vereinigten Königreich, die Inflationszahlen aus der Eurozone und die Wirtschaftsindikatoren aus Kanada Aufschluss über die globale Wirtschaftslage geben. Im Laufe des Tages werden mehrere Reden von Zentralbankern möglicherweise weitere Hintergrundinformationen zu den jüngsten geldpolitischen Entscheidungen und Zukunftsprognosen liefern. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 08:00 Uhr - UK, Einzelhandelsumsatzdaten für August: Einzelhandelsumsatz im Jahresvergleich: 1,3 % (Prognose) gegenüber 1,4 % (zuvor)

Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich: 0,4 % (Prognose) gegenüber 0,5 % (zuvor)



Kern-Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich: 0,5 % (Prognose) gegenüber 0,7 % (zuvor)

Kern-Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich: 1,1 % (Prognose) gegenüber 1,4 % (zuvor) 08:00 Uhr - Deutschland, PPI-Daten für August: PPI im Jahresvergleich: -1,0 % (Prognose) gegenüber -0,8 % (zuvor) PPI im Monatsvergleich: 0,0 % (Prognose) gegenüber 0,2 % (zuvor) 08:45 Uhr - Frankreich, Geschäftsklima insgesamt: 98 (Prognose) gegenüber 97 (zuvor) 10:00 Uhr - Eurozone, Verbrauchervertrauen Blitzumfrage für September: -13,2 (Prognose) gegenüber -13,5 (zuvor) 14:30 Uhr - Kanada, Wirtschaftsdaten: Kern-Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich: 0,3 % (Prognose) gegenüber 0,3 % (zuvor)

Einzelhandelsumsätze gegenüber dem Vormonat: 0,6 % (Prognose) gegenüber -0,3 % (zuvor)

VPI im Monatsvergleich: 1,0 % (Prognose) gegenüber 0,6 % (zuvor)

VPI im Jahresvergleich: 2,6 % (Prognose) gegenüber 2,5 % (zuvor) 19:00 Uhr - USA, Baker Hughes Ölplattformen: 488 zuvor 20:30 Uhr - US, CFTC Spekulative Nettopositionen Reden der Zentralbanker 20:30 Uhr - BoE Mitglied Bailey

11:30 Uhr - BoE Mitglied Mann

14:15 Uhr - BoC-Gouverneur Macklem

17:00 Uhr - EZB-Präsidentin Lagarde

