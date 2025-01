Wirtschaftskalender: Einzelhandelsumsätze in der Eurozone und Reden der Federal Reserve Bank im Fokus des Marktes

Der heutige Makrokalender ist relativ übersichtlich, da sich die Anleger auf die morgige Veröffentlichung der NFP-Daten vorbereiten. Der Handel an der Wall Street ist heute wegen des Gedenkens an den ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter geschlossen. Die wichtigsten Aktienindizes verzeichnen heute überwiegend leichte Verluste. Auch die Stimmung in den Schwellenländern bleibt aufgrund der Besorgnis über Trumps Zollpolitik weiterhin schwächer, und der Nikkei verlor heute zum zweiten Mal in Folge. Der Eurodollar liegt wieder über 1,03, nachdem Daten aus Deutschland einen Anstieg der Industrieproduktion anzeigten. Die Einzelhandelsumsätze der Eurozone für November (11 Uhr dt. Zeit) und der deutsche Verbraucherpreisindex aus Sachsen, Nordrhein und Bayern stehen im Mittelpunkt der europäischen Session (10 Uhr dt. Zeit)

Reden der Fed-Mitglieder am Nachmittag; Challenger-Bericht (13:30 Uhr, Entlassungen in der US-Wirtschaft)

Nasdaq-, S&P-500- und DJIA-Futures verlieren; etwas bessere Stimmung in Europa, aber DAX und EU50 marginal niedriger Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 11:00 Uhr – Einzelhandelsumsätze der Eurozone für November. Erwartet werden 1,7 % im Jahresvergleich gegenüber 1,9 % im November (0,3 % im Monatsvergleich gegenüber -0,5 % im Vormonat).

13:30 Uhr – Challenger-Bericht. Zuvor 57,7 Tsd. Reden der Zentralbanker 15:00 Uhr - Fed Mitglied Harker

15:05 Uhr - Fed Mitglied Collins

17:00 Uhr - BoE Mitglied Breeden

18:45 Uhr - Fed Mitglied Barkin

19:30 Uhr - Schmid

19:35 Uhr - Bowman

