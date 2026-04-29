Wirtschaftskalender heute: Fed-Zinsentscheid, Inflation und Quartalszahlen – Börse heute im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Zentralbanken im Fokus

Konjunktur- und Inflationsdaten

Big Tech als Kurstreiber

Der heutige Wirtschaftskalender liefert mehrere marktbewegende Ereignisse, die für die Börse heute entscheidend sein dürften. Im Fokus stehen geldpolitische Entscheidungen, wichtige Konjunkturdaten sowie der Höhepunkt der Berichtssaison. Zinsentscheidungen im Fokus der Märkte Die wichtigsten Termine im Wirtschaftskalender sind die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed (20:00 Uhr) und der Bank of Canada (15:45 Uhr). In beiden Fällen wird keine Veränderung der Leitzinsen erwartet. Entscheidend für die Börse heute sind jedoch die anschließenden Pressekonferenzen – insbesondere die Aussagen von Fed-Chef Powell (20:30 Uhr). Anleger achten auf Hinweise zum weiteren geldpolitischen Kurs, vor allem vor dem Hintergrund anhaltend hoher Energiepreise. US-Konjunkturdaten als Stimmungsindikator Am Nachmittag rücken zentrale US-Wirtschaftsdaten in den Fokus: Auftragseingänge langlebiger Güter

Baugenehmigungen

Wohnungsbaubeginne (alle um 14:30 Uhr) Diese Daten geben wichtige Einblicke in die Verfassung der US-Wirtschaft und könnten die Richtung für die Börse heute vorgeben. Zusätzlich werden die offiziellen EIA-Rohöllagerbestände veröffentlicht, die den Ölmarkt weiter bewegen könnten. Inflation in Europa im Blick In Europa konzentriert sich der Wirtschaftskalender auf Inflationsdaten aus Deutschland (VPI und HVPI). Diese Zahlen zeigen, wie stark die Energiekrise weiterhin auf die Verbraucherpreise wirkt. Für die Börse heute sind diese Daten besonders relevant, da sie den Handlungsspielraum der EZB beeinflussen könnten – vor allem im Hinblick auf mögliche geldpolitische Lockerungen. Big Tech im Fokus: Quartalszahlen als Kurstreiber Nach US-Börsenschluss erreicht die Berichtssaison ihren Höhepunkt. Gleich vier Schwergewichte veröffentlichen ihre Zahlen: Microsoft

Meta Platforms

Alphabet

Amazon Diese Unternehmen haben erheblichen Einfluss auf den S&P 500 und den Nasdaq. Ihre Ergebnisse könnten die Richtung der Börse heute und der kommenden Wochen maßgeblich bestimmen. Im Fokus stehen dabei: Fortschritte bei der Monetarisierung von KI

Entwicklung im Cloud-Geschäft

Profitabilität trotz steigender Kosten Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Der heutige Zeitplan ist oben aufgeführt. Quelle: XTB Investment Plattform Marktausblick: Risiken bleiben bestehen Trotz der aktuell robusten Marktstimmung bestehen weiterhin Risiken. Die Märkte setzen auf positive Impulse, doch fundamentale Veränderungen fehlen bislang. Ein Ölpreis über 100 USD sowie geopolitische Spannungen – insbesondere rund um die Straße von Hormus – könnten die Rally an der Börse heute jederzeit gefährden. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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