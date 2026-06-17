Wirtschaftskalender heute: Fed-Zinsentscheid und Börse heute im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Fed-Entscheidung als Hauptereignis

Inflationsdaten im Fokus

US-Konjunkturdaten als zusätzlicher Impulsgeber

Die Börse heute steht ganz im Zeichen der mit Spannung erwarteten geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank. Im Fokus des Wirtschaftskalenders stehen am Abend die Zinsentscheidung des Federal Open Market Committee (FOMC), die aktualisierten Wirtschaftsprognosen der Federal Reserve sowie die Pressekonferenz des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh. An den Finanzmärkten richten Anleger ihre Aufmerksamkeit insbesondere auf mögliche Hinweise zum weiteren Zinspfad in den USA. Die Aussagen der Notenbank könnten die Richtung für den US-Dollar, die Anleiherenditen und wichtige Aktienindizes wie den S&P 500, den Nasdaq und den Dow Jones vorgeben. Neben der Fed sorgen heute auch wichtige Inflationsdaten aus Großbritannien und der Eurozone sowie US-Einzelhandelsumsätze für erhöhte Volatilität an den Devisen-, Anleihe- und Aktienmärkten. Die geopolitische Lage bleibt während des laufenden G7-Gipfels stabil. Wichtige Daten aus der Asien-Sitzung In der Nacht beließ die chilenische Zentralbank den Leitzins unverändert bei 4,50%. Aus Neuseeland kamen positive Signale: Das Leistungsbilanzdefizit für das erste Quartal fiel mit -1,01 Mrd. NZD geringer aus als erwartet. Gemischte Daten wurden aus Japan veröffentlicht. Die Handelsbilanz für Mai lag mit -378,7 Mrd. JPY unter den Erwartungen. Gleichzeitig beschleunigte sich das Exportwachstum auf 17% im Jahresvergleich, während die Maschinenaufträge im April deutlich um 8,7% im Monatsvergleich zulegten. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Uhrzeit Land Ereignis Konsens Zuvor 08:00 Großbritannien VPI im Monatsvergleich 0,4% 0,7% 08:00 Großbritannien Kern-VPI im Monatsvergleich 0,4% 0,7% 08:00 Großbritannien VPI im Jahresvergleich 3,0% 2,8% 08:00 Großbritannien Kern-VPI im Jahresvergleich 2,7% 2,5% 08:00 Großbritannien Erzeugerpreise (PPI) im Monatsvergleich 0,5% 1,5% 08:30 Ungarn Löhne im Jahresvergleich - 9,2% 09:00 Schweiz SECO-Konjunkturprognosen - - 09:00 Slowakei HVPI im Jahresvergleich 4,1% 4,0% 09:30 Schweden Zinsentscheidung 1,75% 1,75% 11:00 Eurozone Finaler HVPI im Monatsvergleich 1,0% 0,1% 11:00 Eurozone Finaler HVPI im Jahresvergleich 3,0% 3,2% 13:00 USA Hypothekenanträge - 10,8% 14:30 USA Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich 0,5% 0,5% 14:30 USA Einzelhandelsumsätze ex Autos im Monatsvergleich 0,7% 0,5% 14:30 Kanada Neuwohnungspreisindex im Monatsvergleich -0,4% -0,1% 16:00 USA Schwebende Hausverkäufe im Monatsvergleich 1,4% 0,9% 16:00 USA Lagerbestände der Unternehmen im Monatsvergleich 0,9% 0,5% 16:30 USA Rohöllagerbestände -7,23 Mio. Barrel -4,5 Mio. Barrel 20:00 USA FOMC-Zinsentscheidung 3,50%-3,75% 3,50%-3,75% 20:00 USA FOMC-Wirtschaftsprognosen - - 20:30 USA FOMC-Pressekonferenz - - Quartalszahlen heute Vorbörslich: Jabil Inc. Börse heute: Diese Märkte sollten Anleger beobachten EUR/USD Das wichtigste Währungspaar dürfte heute besonders sensibel auf die finalen Inflationsdaten aus der Eurozone sowie die geldpolitischen Signale der Fed reagieren. Die Kombination aus HVPI-Daten und FOMC-Entscheidung könnte für starke Kursbewegungen sorgen. GBP/USD Die britischen Inflationszahlen stehen am Morgen im Mittelpunkt. Vor allem die Entwicklung des VPI und des Kern-VPI dürfte den kurzfristigen Trend des Pfunds bestimmen, bevor am Abend die Fed für neue Impulse sorgt. Gold (XAU/USD) Der Goldpreis bleibt eng an die Erwartungen hinsichtlich der US-Geldpolitik gekoppelt. Änderungen in den FOMC-Prognosen oder bei den US-Anleiherenditen könnten die nächste größere Bewegung beim Edelmetall auslösen. Fazit Der heutige Wirtschaftskalender zählt zu den wichtigsten der Woche. Neben den Inflationsdaten aus Europa stehen vor allem die FOMC-Zinsentscheidung, die neuen Fed-Prognosen und die Pressekonferenz von Kevin Warsh im Fokus. Für die Börse heute verspricht dies ein Umfeld mit erhöhter Volatilität bei Währungen, Aktienindizes und Rohstoffen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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