Wirtschaftskalender: Inflation und BIP im Fokus – Börse heute mit wichtigen Daten aus Europa und den USA

Das Wichtigste in Kürze Inflation bleibt zentrales Thema für die Börse heute

US-Produzentenpreise als Impulsgeber für die Märkte

BIP-Zahlen zeigen Konjunkturdynamik in Europa und Nordamerika

Der heutige Wirtschaftskalender ist geprägt von wichtigen Konjunktur- und Inflationsdaten aus Frankreich, Spanien, Deutschland, den USA und Kanada. Im Mittelpunkt stehen Verbraucherpreise, Produzentenpreise sowie BIP-Zahlen. Für die Börse heute liefern diese Veröffentlichungen entscheidende Hinweise auf Preisentwicklung, Wachstumstempo und die geldpolitischen Perspektiven der Notenbanken. Vor allem Inflationsdaten aus der Eurozone sowie Produzentenpreise aus den USA könnten die Erwartungen an den weiteren Zinspfad beeinflussen und damit die Entwicklung an den Aktien- und Anleihemärkten maßgeblich bestimmen. Deutschland In Deutschland stehen Importpreise, vorläufige Verbraucherpreise sowie Arbeitsmarktdaten im Mittelpunkt. Importpreise Januar im Monatsvergleich: +1,1 % (Prognose: +0,6 %) im Jahresvergleich: -2,3 %

VPI Februar (vorläufig) im Monatsvergleich: +0,5 % im Jahresvergleich: +2,0 % HVPI im Jahresvergleich: +2,1 %

Arbeitslosenquote Februar 6,3 % (unverändert)

Für die Börse heute ist insbesondere die Entwicklung der Inflation entscheidend. Ein anhaltender Preisdruck könnte Erwartungen an baldige Zinssenkungen dämpfen. Frankreich Frankreich veröffentlicht vorläufige Inflationsdaten sowie das finale BIP für das vierte Quartal. VPI Februar (vorläufig) im Monatsvergleich: Prognose +0,5 % im Jahresvergleich: Prognose +0,8 %

BIP viertes Quartal im Quartalsvergleich: Prognose +0,2 %

Zusätzlich werden Produzentenpreise sowie Konsumausgaben gemeldet, die Hinweise auf die Binnenkonjunktur liefern. Spanien Auch in Spanien stehen vorläufige Inflationszahlen im Fokus. VPI Februar (vorläufig) im Jahresvergleich: Prognose +2,2 % HVPI im Jahresvergleich: Prognose +2,3 %

Die Entwicklung in Spanien gilt als wichtiger Indikator für den gesamteuropäischen Preistrend. USA: Produzentenpreise und Stimmungsindikatoren Am Nachmittag richtet sich der Blick der Märkte auf die USA. Für die Börse heute sind vor allem die Produzentenpreise sowie der Chicago PMI relevant. Produzentenpreise Januar im Monatsvergleich: +0,3 % im Jahresvergleich: +2,6 % Kernrate im Jahresvergleich: +3,0 %

Chicago PMI Februar 52,8 Punkte

Bauinvestitionen Dezember im Monatsvergleich: Prognose +0,2 %

Die Daten geben Aufschluss darüber, ob sich der Preisdruck auf Unternehmensebene abschwächt und wie robust die US-Wirtschaft ins neue Jahr startet. Kanada: BIP-Daten im Fokus Kanada veröffentlicht sowohl Quartals- als auch Monatsdaten zum Bruttoinlandsprodukt. BIP viertes Quartal (annualisiert) 0,0 % (zuvor 2,6 %)

BIP viertes Quartal im Quartalsvergleich: +0,6 %

Monatliches BIP Dezember im Monatsvergleich: +0,1 %

Die Zahlen zeigen, ob sich das Wachstum deutlich abkühlt oder stabil bleibt. 🧮 Wirtschaftskalender - wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 09:00 Uhr Schweden: Einzelhandelsumsätze

Deutschland: Importpreise

Norwegen: Einzelhandelsumsätze

Türkei: Arbeitslosenquote 09:45 Uhr Frankreich: VPI (vorläufig), BIP, Produzentenpreise 10:00 Uhr Spanien: VPI (vorläufig)

Schweiz: BIP

Polen: Arbeitsmarktindikator 15:00 Uhr Deutschland: VPI (vorläufig) 15:30 Uhr Kanada: BIP

USA: Produzentenpreise 16:45 Uhr USA: Chicago PMI 17:00 Uhr USA: Bauinvestitionen 20:00 Uhr USA: Ölbohranlagen (Wochendaten) Fazit: Hohe Volatilität für die Börse heute möglich Der heutige Wirtschaftskalender enthält zahlreiche marktbewegende Termine. Besonders Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich sowie die Produzentenpreise aus den USA könnten die Richtung an den Aktienmärkten vorgeben. Anleger sollten angesichts der Datenlage mit erhöhter Volatilität rechnen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.