Wirtschaftskalender & Börse heute: US-Daten im Fokus

- US-Verbrauchervertrauen im Fokus
- Arbeitsmarkt- und Immobiliendaten als Stimmungsindikatoren
- Fed-Reden als potenzielle Volatilitätstreiber
Der heutige Wirtschaftskalender ist vergleichsweise dünn gefüllt, dennoch könnten mehrere US-Konjunkturdaten und Auftritte von Notenbankern die Börse heute spürbar bewegen. Im Fokus stehen das Verbrauchervertrauen des Conference Board sowie Reden mehrerer Vertreter der Federal Reserve, die Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs liefern könnten.
Vorbörslich richtet sich die Aufmerksamkeit zudem auf die Quartalszahlen des US-Baumarktkonzerns Home Depot (HD.US).
🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick
(alle Angaben in deutscher Zeit)
13:15 Uhr – USA: ADP-Beschäftigungsänderung
Zuletzt: 10,25 Tsd.
14:00 Uhr – USA: Hauspreisindex (20 Städte)
Prognose: 1,3 % nach zuvor 1,4 %
14:00 Uhr – USA: Hauspreisindex gesamt
Prognose: 0,3 % nach zuvor 0,6 %
15:00 Uhr – USA: CB-Verbrauchervertrauen
Erwartet: 87,1 nach zuvor 84,5
15:00 Uhr – USA: Großhandelsumsätze
Erwartet: 0,2 % im Monatsvergleich nach zuvor 1,3 %
15:00 Uhr – USA: Richmond-Fed-Index
Erwartet: -6 nach zuvor -5
21:30 Uhr – USA: API-Rohöllagerbestände
Notenbank-Reden im Überblick
10:30 Uhr – EZB: Kocher
13:00 Uhr – Fed: Goolsbee
14:00 Uhr – Fed: Bostic
14:10 Uhr – Fed: Waller
14:35 Uhr – Fed: Collins
20:15 Uhr – Fed: Barkin
Dow Jones im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Börse heute: Worauf Anleger achten sollten
Für die Börse heute dürfte insbesondere das US-Verbrauchervertrauen entscheidend sein. Eine stärkere Eintrübung könnte Rezessionssorgen verstärken, während positive Überraschungen Zinssenkungserwartungen dämpfen könnten.
Auch die ADP-Arbeitsmarktdaten gelten als wichtiger Vorindikator für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht. Zusätzlich könnten Aussagen der Fed-Vertreter neue Impulse für Anleiherenditen, US-Dollar und Aktienindizes liefern.
Insgesamt bleibt der Wirtschaftskalender zwar überschaubar, doch die Kombination aus Konjunkturdaten, Notenbank-Kommentaren und Unternehmenszahlen sorgt für potenzielle Volatilität an der Börse heute.
