Wirtschaftskalender & Börse heute: US-Daten im Fokus

Der heutige Wirtschaftskalender ist vergleichsweise dünn gefüllt, dennoch könnten mehrere US-Konjunkturdaten und Auftritte von Notenbankern die Börse heute spürbar bewegen. Im Fokus stehen das Verbrauchervertrauen des Conference Board sowie Reden mehrerer Vertreter der Federal Reserve, die Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs liefern könnten.

Vorbörslich richtet sich die Aufmerksamkeit zudem auf die Quartalszahlen des US-Baumarktkonzerns Home Depot (HD.US).

🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick

(alle Angaben in deutscher Zeit)

13:15 Uhr – USA: ADP-Beschäftigungsänderung

Zuletzt: 10,25 Tsd.

14:00 Uhr – USA: Hauspreisindex (20 Städte)

Prognose: 1,3 % nach zuvor 1,4 %

14:00 Uhr – USA: Hauspreisindex gesamt

Prognose: 0,3 % nach zuvor 0,6 %

15:00 Uhr – USA: CB-Verbrauchervertrauen

Erwartet: 87,1 nach zuvor 84,5

15:00 Uhr – USA: Großhandelsumsätze

Erwartet: 0,2 % im Monatsvergleich nach zuvor 1,3 %

15:00 Uhr – USA: Richmond-Fed-Index

Erwartet: -6 nach zuvor -5

21:30 Uhr – USA: API-Rohöllagerbestände

Notenbank-Reden im Überblick

10:30 Uhr – EZB: Kocher

13:00 Uhr – Fed: Goolsbee

14:00 Uhr – Fed: Bostic

14:10 Uhr – Fed: Waller

14:35 Uhr – Fed: Collins

20:15 Uhr – Fed: Barkin

Dow Jones im Tageschart

Börse heute: Worauf Anleger achten sollten

Für die Börse heute dürfte insbesondere das US-Verbrauchervertrauen entscheidend sein. Eine stärkere Eintrübung könnte Rezessionssorgen verstärken, während positive Überraschungen Zinssenkungserwartungen dämpfen könnten.

Auch die ADP-Arbeitsmarktdaten gelten als wichtiger Vorindikator für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht. Zusätzlich könnten Aussagen der Fed-Vertreter neue Impulse für Anleiherenditen, US-Dollar und Aktienindizes liefern.

Insgesamt bleibt der Wirtschaftskalender zwar überschaubar, doch die Kombination aus Konjunkturdaten, Notenbank-Kommentaren und Unternehmenszahlen sorgt für potenzielle Volatilität an der Börse heute.

