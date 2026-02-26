Wirtschaftskalender: Termine für die Börse heute im Überblick

Das Wichtigste in Kürze Ruhiger Start in Europa

US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Notenbank-Kommentare relevant

Die europäische Sitzung verläuft im Wirtschaftskalender zunächst ruhig, da keine bedeutenden Makrodaten anstehen. An der Börse heute richtet sich der Fokus daher vor allem auf geopolitische Entwicklungen - insbesondere auf die dritte Runde der US-Iran-Atomgespräche in Genf, die als letzte Möglichkeit zur Vermeidung einer weiteren Eskalation gewertet werden. Im weiteren Tagesverlauf rücken in den USA vor allem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Mittelpunkt. Sollten die Zahlen im Rahmen der Erwartungen liegen, dürfte die unmittelbare Marktreaktion begrenzt bleiben. Zusätzlich könnten Reden von EZB-Präsidentin Lagarde sowie Lombardelli von der Bank of England Impulse für die Börse heute liefern. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 09:30 Uhr Rede von EZB-Präsidentin Lagarde 11:00 Uhr Verbrauchervertrauen (Februar)

Prognose: -12,2 | Zuvor: -12,2 11:00 Uhr Indikator für wirtschaftliche Einschätzung (Februar)

Prognose: 99,4 | Vorher: 99,8 11:00 Uhr Geschäftsklima (Februar)

Prognose: 7,2 | Zuvor: 7,5 11:00 Uhr Stimmung im Dienstleistungssektor (Februar)

Prognose: -6,8 | Zuvor: -6,1 11:20 Uhr Rede von Lombardelli (Bank of England) 14:30 Uhr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (13. Februar)

Prognose: 1,869 Mio. | Zuvor: 1,860 Mio. 14:30 Uhr Vier-Wochen-Durchschnitt der Erstanträge (20. Februar)

Prognose: 219.000 | Zuvor: 219.000 14:30 Uhr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (20. Februar)

Prognose: 216.000 | Zuvor: 206.000 16:00 Uhr Leistungsbilanz

Prognose: -9,68 Mrd. | Zuvor: -7,70 Mrd. 16:30 Uhr EIA-Lagerbestände Erdgas (20. Februar)

Prognose: -144 Mrd. | Zuvor: -144 Mrd. 17:00 Uhr Kansas Fed Index (Februar)

