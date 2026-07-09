Wirtschaftskalender & Börse heute: EZB-Protokoll, US-Arbeitsmarktdaten und PepsiCo-Zahlen

Der Wirtschaftskalender dürfte heute für erhöhte Schwankungen an den Finanzmärkten sorgen. Im Fokus der Börse heute stehen die deutsche Handelsbilanz, das Sitzungsprotokoll der Europäischen Zentralbank (EZB), die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten sowie der EIA-Bericht zu den US-Erdgasspeichern. Darüber hinaus richten Anleger ihren Blick auf mehrere Reden von Vertretern der Federal Reserve und der Bank of England. Auf Unternehmensseite eröffnet PepsiCo (PEP.US) inoffiziell die US-Berichtssaison.

Wirtschaftskalender heute: Die wichtigsten Termine

(alle Angaben in deutscher Zeit)

Deutschland - Handelsbilanz (saisonbereinigt)

Veröffentlichung: Bereits veröffentlicht

Aktuell: 19,1 Mrd. EUR

19,1 Mrd. EUR Prognose: 14,8 Mrd. EUR

14,8 Mrd. EUR Vorher: 14,5 Mrd. EUR

Die deutsche Handelsbilanz fiel deutlich stärker aus als erwartet und liefert ein positives Signal für die Exportwirtschaft.

Deutschland - Importe im Monatsvergleich (saisonbereinigt)

Aktuell: -2,5%

-2,5% Prognose: -0,8%

-0,8% Vorher: +1,2%

Die Importe gingen stärker zurück als erwartet und deuten auf eine schwächere Binnennachfrage hin.

Deutschland - Exporte im Monatsvergleich (saisonbereinigt)

Aktuell: +0,9%

+0,9% Prognose: -0,4%

-0,4% Vorher: +0,9%

Die Exporte überraschten positiv und unterstreichen die Widerstandsfähigkeit des deutschen Außenhandels.

14:30 Uhr - EZB-Sitzungsprotokoll

Anleger erhoffen sich neue Hinweise auf die geldpolitischen Überlegungen der Europäischen Zentralbank. Vor allem Aussagen zur Inflation und zum weiteren Zinsausblick könnten den Euro sowie europäische Staatsanleihen bewegen.

15:30 Uhr - USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Prognose: 217.000

217.000 Vorher: 215.000

15:30 Uhr - USA: Fortgesetzte Arbeitslosenhilfe

Prognose: 1,814 Mio.

1,814 Mio. Vorher: 1,814 Mio.

Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten gehören regelmäßig zu den wichtigsten Impulsgebern für den US-Dollar, die Anleiherenditen und die Zinserwartungen an die Federal Reserve.

17:00 Uhr - USA: Verkäufe bestehender Häuser

Prognose: 4,20 Mio.

4,20 Mio. Vorher: 4,17 Mio.

Verkäufe bestehender Häuser im Monatsvergleich

Prognose: +1,0%

+1,0% Vorher: +3,2%

Der Immobilienmarkt bleibt ein wichtiger Gradmesser für die Entwicklung der US-Konjunktur.

17:30 Uhr - USA: EIA-Erdgasspeicher

Prognose: +58 Milliarden Kubikfuß

+58 Milliarden Kubikfuß Vorher: +87 Milliarden Kubikfuß

Der Bericht dürfte insbesondere den US-Erdgasmarkt bewegen.

Reden der Notenbanken

Mehrere Auftritte hochrangiger Notenbankvertreter könnten im weiteren Tagesverlauf zusätzliche Impulse liefern.

16:00 Uhr MESZ: John Williams (Federal Reserve)

John Williams (Federal Reserve) 19:00 Uhr MESZ: Michael Barr (Federal Reserve)

Michael Barr (Federal Reserve) 20:30 Uhr MESZ: Christopher Waller (Federal Reserve)

Christopher Waller (Federal Reserve) 22:30 Uhr MESZ: Andrew Breeden (Bank of England)

Quartalszahlen

13:00 Uhr - PepsiCo (PEP.US)

Mit den Quartalszahlen von PepsiCo startet inoffiziell die neue US-Berichtssaison. Anleger werden insbesondere auf Umsatzentwicklung, Margen sowie den Ausblick des Unternehmens achten.

EUR/USD im Fokus

Das Währungspaar EUR/USD notiert weiterhin unter dem 50-Tage-EMA und dem 200-Tage-EMA. Solange diese beiden gleitenden Durchschnitte nicht zurückerobert werden, bleibt der übergeordnete Abwärtstrend technisch intakt. Das heute veröffentlichte EZB-Protokoll sowie die US-Arbeitsmarktdaten könnten den nächsten größeren Impuls für den Euro liefern.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

PepsiCo-Aktie vor den Zahlen

Die PepsiCo Aktie hat seit ihrem jüngsten Hoch rund 20% an Wert verloren und notiert derzeit etwa 5 USD unter dem 200-Tage-EMA. Positive Quartalszahlen könnten den Kurs wieder über diese wichtige technische Marke heben und damit eine Erholung einleiten.

Auf der Unterseite liegt eine wichtige Unterstützungszone im Bereich von 130 bis 132 USD, wo zuletzt verstärkt Kaufinteresse aufkam. Der entscheidende Widerstandsbereich verläuft zwischen 147 und 150 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung 170 USD freimachen.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!