Wirtschaftskalender heute: Iran-Abkommen bewegt Märkte | Börse heute im Fokus

Die Börse heute wird vor allem von der Einigung zwischen den USA und dem Iran geprägt. Das geopolitische Ereignis überschattet nahezu sämtliche Konjunkturdaten aus den großen Volkswirtschaften. Gleichzeitig fällt der heutige Wirtschaftskalender vergleichsweise dünn aus, weshalb Anleger ihren Blick zunehmend auf die geldpolitischen Entscheidungen der kommenden Tage richten. Bereits am Freitagabend wurden die aktuellen Daten der University of Michigan veröffentlicht. Diese zeigten eine Verbesserung der Verbraucherstimmung sowie rückläufige Inflationserwartungen und sorgten damit für positive Signale für die Finanzmärkte. Wirtschaftskalender heute: Wichtige Konjunkturdaten Im heutigen Wirtschaftskalender stehen vor allem die Industrieproduktionsdaten aus der Eurozone für April sowie aus den USA für Mai im Fokus. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich jedoch bereits auf die morgigen Zinsentscheidungen in Australien und Japan. Besonders die Bank of Japan dürfte im Mittelpunkt stehen. Marktteilnehmer rechnen zunehmend mit einer weiteren Zinserhöhung auf 1%. Entsprechend könnten sowohl der japanische Yen als auch der Nikkei 225 deutlich auf die Aussagen der Notenbank reagieren. Konjunkturdaten vom Freitag Die Juni-Daten der University of Michigan fielen besser aus als erwartet: Inflationserwartungen für die kommenden zwölf Monate sanken auf 4,6% nach zuvor 4,8%.

Die Inflationserwartungen für die nächsten fünf Jahre gingen deutlich von 3,9% auf 3,4% zurück.

Der Index für das Verbrauchervertrauen stieg von 44,8 auf 48,9 Punkte. Diese Entwicklung deutet auf eine nachlassende Inflationssorge der US-Verbraucher hin und könnte die Erwartungen an die künftige Geldpolitik der US-Notenbank beeinflussen. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Montag Dienstag Quartalszahlen heute USA Vor Börseneröffnung Canopy Growth (CGC.US) Nach Börsenschluss Quantum (QMCO.US)

Dave & Buster’s Entertainment (PLAY.US)

Nuvve Holding (NVVE.US)

Regencell Bioscience (RGC.US) Börse heute: Drei Märkte im Fokus Öl (OIL) Das angekündigte Abkommen zwischen den USA und dem Iran führte zu einem Kursrückgang von rund 4,5% beim Brent-Ölpreis. Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung ist für Freitag geplant. Zusätzlich soll die Straße von Hormus schrittweise von Minen geräumt werden, was die Versorgungssicherheit am globalen Ölmarkt erhöhen könnte. Gold (GOLD) Trotz sinkender geopolitischer Risiken konnte Gold zulegen. Hauptgrund hierfür sind die weltweit rückläufigen Anleiherenditen. Dennoch notiert das Edelmetall weiterhin in der Nähe seiner Tiefstände aus dem Jahr 2026. Nikkei 225 Positive Nachrichten aus Washington sorgten für einen Anstieg des japanischen Leitindex um nahezu 5%. Im Mittelpunkt steht nun die Sitzung der Bank of Japan. Neben einer möglichen Zinserhöhung werden vor allem die zukünftigen geldpolitischen Signale der Notenbank entscheidend für die Entwicklung des Yen und des Nikkei 225 sein. Fazit: Börse heute zwischen Geopolitik und Geldpolitik Während der heutige Wirtschaftskalender nur wenige bedeutende Konjunkturdaten liefert, dominiert das US-Iran-Abkommen die Marktstimmung. Für Anleger dürfte jedoch bereits die morgige Geldpolitik in Japan und Australien entscheidend sein. Die Kombination aus geopolitischer Entspannung, sinkenden Inflationserwartungen und möglichen Zinsanpassungen sorgt dafür, dass die Börse heute und in den kommenden Tagen besonders aufmerksam verfolgt werden sollte. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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